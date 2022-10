ASCOLI PICENO- Al via la nuova stagione teatrale del Ventidio Basso di Ascoli Piceno, promossa dal comune di Ascoli Piceno, con la rinnovata collaborazione di AMAT e con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Giovedì 3 novembre, con replica venerdì 4 novembre, alle ore 20,30, si apre il sipario con “Nuda”, un omaggio alla dimensione onirica e passionale del teatro, un vero e proprio spettacolo delle meraviglie per gli occhi e una gioia per il cuore, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.

Ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Finzi Pasca, “Nuda” è uno spettacolo denso di mistero e di stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro. Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. Due gemelle, cresciute insieme in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate. Un gioco acrobatico e teatrale reso possibile da un sistema di volo innovativo, insieme a un’installazione di luci interattiva intrecciati alla narrazione e un potente universo sonoro compongono questo spettacolo magico e surreale.

Le musiche sono di Maria Bonzanigo, la scenografia e gli accessori di Hugo Gargiulo, i costumi di Giovanna Buzzi , video designer Roberto Vitalini per Bashiba.com. Gli interpreti dello spettacolo sono Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin, Micol Veglia, Francesco Lanciotti. La produzione è di Compagnia Finzi Pasca in co-produzione con Gli Ipocriti Melina Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana, LAC Lugano Arte e Cultura, Chekhov International Theatre Festival, TKM Théâtre Kléber-Méleau, Festival Internacional Cervantino.

“Da ragazzo la lettura di Über das Marionettentheater di Heinrich von Kleist mi aveva impressionato molto e ha condizionato negli anni tutto il mio modo di pensare il teatro – ha affermato Daniele Finzi Pasca. “Gli attori con i quali ho deciso di lavorare sono sempre stati artisti abituati a un controllo del corpo raffinato e delicato perché chiedo a loro distacco e leggerezza. Ho viaggiato e incontrato sciamani e gente che cura in paesi lontani provando a capire come espandere l’intuizione. Cerco la musica nelle parole, l’empatia nei gesti, la diafanità dei sogni nelle immagini. Anche in Nuda tutto danza e lievita costruendo attimi di giocosità mentre con l’ingenuità dei bambini si parla di mostri che vivono accanto a noi, di sangue e di ammazzamenti. Viaggiando ho incontrato altri colleghi che hanno il mio stesso problema quando ci viene chiesto che teatro facciamo. Non sappiamo rispondere… Lavoro con gli stessi creatori da anni e insieme diamo vita a storie di casa nostra usando le arti dell’illusione e l’eleganza di interpreti carichi di carisma -ha, inoltre, spiegato.

Per informazioni: biglietteria del teatro 0736 298770.

