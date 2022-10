All’evento, in programma per domenica 6 novembre, alle ore 17, nell’auditorium del comune, sarà presente anche Vittorio Sgarbi.

COMUNANZA – “Simone De Magistris e Giuseppe Ghezzi: due protagonisti dell’Arte a Comunanza” è il titolo dell’appuntamento in programma domenica 6 novembre, alle ore 17, nell’auditorium 2A. Luzi” del comune di Comunanza.

All’evento, sponsorizzato dalla Regione Marche all’interno delle manifestazioni collegate al quinto centenario della nascita del papa Sisto V, ideato e organizzato dai Musei Sistini del Piceno, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Comunanza, sarà presente Vittorio Sgarbi, oltre alla direttrice dei Musei Sistini, Paola Di Girolami, al sindaco di Comunanza, Alvaro Cesaroni, all’assessore alla cultura, Francesca Perugini e al neo assessore regionale, Chiara Biondi.

Giuseppe Ghezzi, nato a Comunanza nel 1634, è stato al centro di diverse celebrazioni per i 300 anni dalla morte lo scorso anno;

di Simone De Magistris è da poco terminato il restauro della statua della Madonna con il bambino, portata per l’occasione nel Museo Sistino del paese montano. La statua, insieme a un manufatto simile rinvenuto a Force qualche anno fa, ha contribuito a far conoscere De Magistris, più conosciuto prima come stuccatore e pittore, anche come scultore, mettendo in luce la sua straordinaria capacità di modellare la materia. Il lavoro di restauro è stato eseguito da Andrea Simoni, grazie al finanziamento del Bim Tronto e al sostegno del suo presidente, Luigi Contisciani, che sarà presente anche lui all’incontro di domenica insieme al restauratore Andrea Simoni, che illustrerà le fasi salienti e più sorprendenti del restauro.

