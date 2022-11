ASCOLI PICENO – Pareggio in extremis per i bianconeri al “Rigamonti” di Brescia, dopo aver subito il gol i bianconeri hanno reagito e messo sotto pressione le rondinelle che hanno cercato di contenere ma Botteghin riesce ad infilare in rete con un bel colpo di testa e pareggiare i conti per il quarto risultato utile consecutivo.

Post gara Brescia-Ascoli Mister Bucchi: “Sono soddisfattissimo della reazione della squadra perché, dopo essere andati in svantaggio, contro un avversario forte e fuori casa, abbiamo fatto benissimo, abbiamo avuto tante occasioni da rete, li abbiamo schiacciati e il gol è stato assolutamente meritato. Quello che non mi è piaciuto è che nel primo tempo e all’inizio del secondo ci siamo adeguati al ritmo blando del Brescia. Primo tempo partita dai ritmi bassi, squadre sornione, nella ripresa hanno iniziato meglio loro poi dopo lo svantaggio è iniziata un’altra partita abbiamo spinto in tutti i modi. Gli episodi indirizzano il match. Punto giusto per entrambe. Avevamo preparato la partita per essere aggressivi e non lo siamo stati.”



Eric Botteghin: “Dopo tre vittorie consecutive ottenere un pari qui a Brescia credo sia importante. Non sono molto soddisfatto del primo tempo perché abbiamo fatto il loro gioco, nella ripresa invece abbiamo creato molto e avremmo potuto vincere la partita, non abbiamo mai mollato, abbiamo dimostrato d’essere una squadra forte”.

Nicola Falasco: “Era importante proseguire la striscia positiva, ma per come si era messa la gara il punto va molto bene, quando non si può vincere è sempre meglio non perdere. Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi, nella ripresa siamo venuti fuori. Ci eravamo abbassati troppo abbiamo fatto il gioco loro nel secondo tempo abbiamo preso gol in un momento che non mi aspettavo ma siamo stati bravi a reagire. Cerco sempre di dare il mio contributo, sulle palle inattive.”

Gli allenamenti riprenderanno domani alle ore 11 al Picchio Village. I bianconeri inizieranno a preparare l’ultimo impegno di campionato prima della sosta: venerdì arriverà al Del Duca il Frosinone per l’anticipo della 12^ giornata. Calcio d’inizio alle ore 20:30.

