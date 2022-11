ASCOLI – Nuovo evento ad Ascoli Piceno, a cura della libreria Prosperi.

Venerdì 11 novembre, alle ore 17,30, presso la libreria Prosperi, la scrittrice Samantha Olivieri presenterà il suo primo libro illustrato per bambini dai 3 ai 6 anni, “Le avventure di Ciuffetto il folletto“, pubblicato da “Il filo di Arianna“. L’incontro sarà arricchito da uno spettacolo di burattini realizzato dalla stessa autrice e dall’attrice e regista Maria Rosaria Olori.

Ciuffetto è un giovane folletto che ama la natura e le avventure. Nella sua foresta, la Fo Fo Foresta, ha tanti amici animali con i quali ogni giorno vive esperienze diverse. Ha un carattere esuberante ed è buono di cuore, ma è anche un po’ birichino e si diverte a fare scherzi. È ghiotto di frutta e verdura e vive nel tronco di un albero. È entusiasta di ogni cosa che vede intorno a sé, di ogni cosa che accade nella Fo Fo Foresta. Si entusiasma per il sole, per la pioggia, per i suoni della natura e per tutto ciò che c’è di meraviglioso nel suo mondo, coinvolgendo con la sua simpatia tutti coloro che gli stanno intorno.

Samantha Olivieri ha iniziato a scrivere sceneggiature all’età di 22 anni. Nel 2020, durante il lock down, ha scritto “Le avventure Di Ciuffetto il folletto“. Organizza il festival canoro nazionale “Note in Radio” e scrive canzoni per bambini. Responsabile dell’animazione del pubblico alla trasmissione Rai dello Zecchino d’Oro, è stata vincitrice assoluta del Firenze Film Corti Festival nel 2021 con la sceneggiatura “Quintana“.

Per informazioni: tel. 0736 259888, WhatsApp 329 1979667, e-mail: [email protected]

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.