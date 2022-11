ANCONA – Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento, la giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Andrea Antonini, ha deciso, nella seduta odierna, di assegnare un contributo all’Unione Montana del Catria e Nerone, in considerazione dei dissesti subiti dal territorio a causa del disastroso evento alluvionale del 15 settembre. Si tratta di una somma di 88 mila euro che lo Stato ha trasferito alla Regione Marche con il cosiddetto “Decreto Clima”, fondi statali cioè generalmente trasferiti per un’ordinaria manutenzione del suolo.

“Le risorse sono state assegnate precedentemente agli eventi calamitosi – ha spiegato l’assessore Antonini – e abbiamo ritenuto doveroso destinare il complesso delle risorse a nostra disposizione alla sola Unione Montana del Catria e Nerone che affiderà le opere ad imprese agricole e forestali dell’area di interesse. Abbiamo preso atto delle segnalazioni che hanno messo in rilievo gli ingentissimi danni alla viabilità forestale e tali somme potranno contribuire alla realizzazione degli interventi più urgenti di sistemazione idraulico-forestale e di viabilità di servizio agro-silvo-pastorale coinvolta dall’alluvione.”

Il fenomeno alluvionale, infatti, ha completamente dissestato la viabilità utile alla conduzione di interventi silvicolturali migliorativi dei soprassuoli e di accesso ai pascoli del Monte Catria.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.