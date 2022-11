CUCCURANO – Riparte la stagione agonistica della ginnastica ritmica e subito la Sport Life di Ascoli si mette in luce alla prova regionale del campionato individuale Silver svoltasi a Cuccurano.

Quattro primi posti, tre medaglie d’argento e un quarto posto sono il cospicuo bottino delle atlete picene che da sempre rappresentano delle eccellenze territoriali in questa disciplina. Entrando nel dettaglio, nel livello LC Valentina Bellabarba si è classificata prima nella Categoria Allieve, mentre nella categoria Senior 2 Mira Marcucci ha ottenuto il secondo posto.

Nel livello LD categoria Junior 1 Miriam Seghetti si è classifica seconda e invece nel livello LE categoria Junior 1, primo posto per Benedetta Mannocchi, secondo posto per Martina Cuscati e quarto posto per Cecilia Bevini. Infine, le ginnaste Lucrezia Flaiani e Angelica Orsini, rispettivamente nelle categorie Junior 2 e Senior 2, si sono classificate al primo posto.

Un soddisfacente risultato che ha premiato il lavoro svolto dalle tecniche Yulia Shumeykina e Rosanna Viola e da tutto lo staff della società Sport Life, con in testa la direttrice tecnica Katiuscia Balducci. Inoltre, il Palasport di Monterocco ospiterà sabato 19 novembre la prova regionale del torneo Winter settore Silver e la gara d’insieme Gold della Federginnastica d’Italia, organizzata dalla Sport Life.

