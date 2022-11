Terremoto nelle Marche, il governatore regionale Acquaroli chiude in via precauzionale le scuole in provincia di Ancona e Pesaro-Urbino: “Nelle altre province si valuti caso per caso”

ANCONA – Terremoto nelle Marche, il governatore regionale Acquaroli chiude in via precauzionale le scuole in provincia di Ancona e Pesaro Urbino.

“Si è verificata una forte scossa di terremoto alle 7:07 al largo della costa tra Pesaro e Fano, seguita da un’altra di minore intensità. – spiega Acquaroli – Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono sentito con il capodipartimento della Protezione Civile Curcio e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle Province di Ancona e di Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Nelle altre province si valuti caso per caso”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.