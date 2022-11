ASCOLI PICENO – Nuovo evento culturale ad Ascoli Piceno.

“Arte e agricoltura nella storia di Ascoli” si chiama l’ evento culturale gratuito, con guida turistica abilitata, organizzato da U.S. Acli provinciale nell’ambito del progetto “Camminata dei musei del gusto”, in collaborazione con Qualis lab- laboratorio analisi cluniche, in programma sabato 12 novembre con partenza alle ore 15,30 da piazza Arringo.

Il tour prevede un itinerario cittadino dedicato alla storia della città tra arte ed agricoltura.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata con un messaggio al numero 393 9365509, indicando nome e cognome di chi partecipa.

