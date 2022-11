ASCOLI PICENO- Ha per titolo ” Le classiche stampe” il 65°evento dell’associazione onlus Das Andere, che si svolgerà ad Ascoli, presso il Palazzo dei Capitani del Popolo, sabato 19 novembre, dalle ore 18 alle ore 20.

L’evento, primo tour virtuale tra le opere d’arte d’Europa, avrà come ospite il professor Alberto Crespi, storico dell’arte ed esperto di incisione neoclassica di traduzione, e sarà introdotto dal Presidente, l’architetto Giuseppe Baiocchi. Modererà il dottor Marco Tempera, collezionista e studioso di incisione neoclassica ed iconografia napoleonica.

Durante l’incontro verrà affrontato il tema dell’incisione neoclassica di traduzione ricostruendo le vicende artistiche delle più importanti Scuole d’incisione in Italia e dei loro maestri in un periodo ricompreso tra il 1780 e il 1850. Il convegno sarà d’ausilio alla comprensione del contesto storico-culturale in cui furono concepite le “classiche stampe” aventi il substrato ideologico nei principi dell’illuminismo applicati alle arti e del neoclassicismo, per poi orientarsi non più solamente alle antichità classiche e alla tradizione pittorica del ‘500 e del ‘600, ma ad una concezione del passato “mediata dal presente” e mutuata dall’epopea napoleonica. Partendo dal concetto di grafica di “traduzione”, verranno descritti i meccanismi di funzionamento del mercato delle stampe e le peculiarità tecniche delle scuole d’incisione attraverso le opere dei loro più illustri rappresentanti (Raffaello Morghen; Giuseppe Longhi; Paolo Toschi; Francesco Rosaspina e Mauro Gandolfi). La maggior parte di essi, con i loro allievi, furono attivi nella celebrazione del mito di Napoleone e nello sviluppo della sua iconografia, ispirando una vasta produzione calcografica tale da elevare la “napoleonica” a categoria distinta nel collezionismo cartaceo.

