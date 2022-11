Per tre venerdì, consecutivi, a partire dal 18 novembre, la Pinacoteca Civica proporrà visite gratuite in cui si potrà coniugare la bellezza della pittura con quella della musica.

ASCOLI PICENO- Ad Ascoli Piceno tre venerdì all’insegna della pittura e della musica.

In seguito alla decisione dell’amministrazione comunale, a partire da venerdì 18 novembre e per gli altri due venerdì successivi ( il 25 novembre e il 2 dicembre), la Pinacoteca Civica sarà aperta al pubblico gratuitamente dalle ore 19 alle ore 23. In queste occasioni, inoltre, le visite saranno allietate dalla musica del pianoforte del Maestro Maria Cristina Mannello e dalla cantante Romina Assenti.

“Vogliamo dare la possibilità agli ascolani e a tutti gli amanti dell’arte e della musica di vivere un’esperienza unica in una cornice suggestiva come quella della Pinacoteca. Abbiamo deciso di prevedere l’ingresso libero così da dare a tutti la possibilità di vivere questa opportunità e conoscere le opere conservate in Pinacoteca, insieme all’accompagnamento musicale di due artiste come il Maestro Maria Cristina Mannella e la cantante Romina Assenti- ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

Anche il professor Stefano Papetti, Direttore dei Musei Civici, si è dichiarato entusiasta dell’iniziativa: “Il connubio con la musica rappresenta un valore aggiunto per meglio interpretare la trama culturale che lega fra loro le varie espressioni artistiche, consentendo ai visitatori di effettuare un’esperienza immersiva: del resto l’ambiente più maestoso della Pinacoteca, la Sala della Vittoria, ha ospitato per tre secoli il teatro della città di Ascoli Piceno e, dunque, le note tornano a risuonare in uno spazio già consacrato alla musica”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.