ROMA – Telemedicina, sistemi di intelligenza artificiale e software per la semplificazione amministrativa. Si dividono in modo equo le chance di vincere la quinta edizione del Premio eHealth4all, che ogni due anni premia il miglior progetto digitale “made in Italy” per la prevenzione. In tempo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di scommesse sulla medicina territoriale, l’asticella della qualità richiesta ai progetti si è alzata. Alla selezione del Comitato scientifico questa volta hanno “resistito” sei progetti, di cui solo uno riferibile ad una pubblica amministrazione ed il resto di privati: due lombardi, due dalla Puglia, uno dal Trentino e uno dalle Marche, rappresentate dal progetto “Mmg2 Medici di Medicina Generale” dell’ascolano Paolo Mariani.

Il progetto Mmg2, applicazione a supporto della comunicazione tra Medico di famiglia e pazienti, è stato presentato lo scorso 9 Novembre a Roma nella prestigiosa cornice del Campidoglio al Comitato scientifico del Premio, composto da nomi prestigiosi del mondo delle professioni informatiche, ingegneristiche, sanitarie, legali, dell’economia e della comunicazione.

“Siamo onorati di poter partecipare a questo importante concorso di caratura nazionale. Il nostro progetto è nato e sperimentato nei territori dell’ ascolano e in poco tempo è stato esteso in tutta la nazione. Con Mmg2 riusciamo a dare più assistenza a tutti i pazienti che necessitano di aiuti concreti e allo stesso tempo riusciamo a semplificare il lavoro dei Medici” dichiara Paolo Mariani.

“L’applicazione Mmg2, già nel pieno dell’emergenza Covid, ha aiutato tante persone con problemi deambulatori o con difficoltà nel recarsi presso i medici di medicina generale. Sono felice che il progetto dell’ascolano Paolo Mariani sia in lizza per la vittoria del Premio eHealth4all, rivolgiamo a lui un grande in bocca al lupo” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

Appuntamento nell’autunno 2023 per le premiazioni.

