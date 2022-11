ASCOLI PICENO- Presentazione letteraria ad Ascoli Piceno.

Sabato 19 novembre, alle ore 17,30, presso la libreria Prosperi, la dirigente scolastica Silvia Giorgi presenterà il suo libro “Emozioni e competenze. Esperienze di leadership emozionale a scuola“, pubblicato da Capponi Editore. Dialogherà con l’autrice il professor Ado Evangelisti, dirigente scolastico e membro dello staff nazionale ANP.

Quali sono i bisogni educativi oggi emergenti nella società e quali le sfide a cui la scuola è chiamata a rispondere? Quali sono le competenze che il mondo del lavoro richiede e come costruirle? Come superare indenni questo tempo di pandemia così traumatico per gli alunni, per gli operatori scolastici e per le famiglie?

Attraverso i concetti di intelligenza emotiva, soft skills, motivazione, benessere e unendo autorevoli spunti teorici alla propria esperienza personale nella scuola, l’autrice condivide con convinzione l’idea che la crescita delle competenze emotive nell’ambito della comunità scolastica sia oggi una necessità che chiede urgentemente risposta.

Dopo sedici anni di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, Silvia Giorgi, dal 2007 dirigente scolastica, ha approfondito la conoscenza del settore primario dell’istruzione attraverso incarichi in diversi istituti della provincia di Ascoli Piceno. L’attenzione alle tematiche dell’inclusione scolastica, della comunicazione e della leadership e l’interesse per la progettazione “in rete” ed europea hanno coinvolto l’I.C. Borgo Solestà-Cantalamessa, diretto dal 2012 al 2021, in significative ed entusiasmanti attività inserite nel programma Erasmus+. Attualmente è anche tutor organizzatore nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria presso l’Università degli Studi di Urbino.

Per informazioni: tel. 0736 259888 . WhatsApp 329 1979667 . e-mail [email protected]

