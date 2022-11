“Formarsi per non fermarsi”: è questo lo slogan scelto dall’UGL per il corso di preparazione al Concorso, indetto dal Comune di Ascoli

ASCOLI PICENO – “Formarsi per non fermarsi”: è questo lo slogan scelto dall’UGL per il corso di preparazione al Concorso, indetto dal Comune di Ascoli, per diventare Ufficiali di Polizia Locale. Segue la nota:

«La figura dell’operatore di Polizia Locale è diventata sempre più centrale per la vita quotidiana. La prossimità verso i cittadini e la sicurezza urbana sono i fattori di primaria importanza, oltre al territorio. In sintesi il biglietto da visita dell’Amministrazione . Non più il vecchio “vigile” ma un Poliziotto con funzioni di: Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Ausiliario di Pubblica Sicurezza art. 5 legge 65/86. Il Comune di Ascoli Piceno ha indetto un Concorso per Ufficiali di Polizia Locale. Per l’occasione l’UGL ha organizzato un corso di preparazione al Concorso tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula FAD, formazione a distanza.

Per ulteriori info scrivere a: [email protected]».

