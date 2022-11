Sabato 19 novembre la torre di Palazzo dei Capitani si colorerà di bianco per la campagna “Illumina novembre”, l’iniziativa dell’organizzazione nazionale di volontariato Alcase Italia Odv per la sensibilizzazione sulla lotta contro il cancro del polmone.

Questa ottava edizione vuole far conoscere l’importanza della diagnosi precoce, in grado di salvare migliaia di vite umane, e l’esistenza di nuove terapie personalizzate capaci di rendere molto meno aggressivo questo tumore.

Per Alcase l’appuntamento di novembre è quindi diventato un impegno inderogabile per due buoni motivi: perché i malati e le loro famiglie abbiano l’attenzione dovuta e perché le persone sane, ma a rischio di sviluppare un cancro del polmone, sappiano che è possibile prevenirlo efficacemente. L’Amministrazione comunale ha risposto positivamente all’appello dell’associazione e ha dato la disponibilità a illuminare di bianco un simbolo cittadino come la torre del Palazzo dei Capitani.

