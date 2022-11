L’episodio è avvenuto tra le uscite di Ascoli Centro-Porta Cartara e Folignano: si sono formate code fino all’intervento degli agenti, che non sono tuttavia riusciti a catturare l’animale, fuggito nella campagna circostante

ASCOLI PICENO – Vagava tra le due corsie dell’Ascoli-Mare il cane che questa mattina, nel tratto compreso tra Ascoli Centro e Folignano, ha provocato la formazione di code, con fino a mezz’ora di attesa in entrambe le direzioni. Il quadrupede ha vagato sull’asfalto del raccordo autostradale fino all’intervento degli agenti della Polizia Stradale, che non sono tuttavia riusciti a catturarlo. L’animale è infatti fuggito dalla carreggiata per avventurarsi nei campi circostanti.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.