ASCOLI PICENO – “Carta, penna e calamaio” è il titolo del volume scritto dalla professoressa Gabriella Piccioni a cura del Bim Tronto, che verrà presentato sabato 19 novembre, alle ore 16,30, presso l’Auditorium del Polo Culturale di Sant’Agostino ad Ascoli Piceno. Alla presentazione interverranno anche il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e il Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani.

Con “Carta, Penna e Calamaio” il Bim Tronto celebra l’anniversario dei dodici anni del cosiddetto “Pacchetto-Scuola Bim”, cioè di tutti i progetti messi in campo a favore della scuola. Nel volume, che racconta il cammino dell’istruzione pubblica attraverso i secoli, grazie ad un lavoro di ricerca di vent’anni messo a disposizione dalla professoressa Gabriella Piccioni, responsabile del settore scuola e cultura all’interno del direttivo del Bim Tronto, l’autrice offre uno sguardo d’insieme sul mondo della scuola di un tempo, fatto di “carta, penna e calamaio” e di tanto altro, attraverso piccole storie dimenticate, aneddoti, maestri, allievi, professori, genitori, provveditori e presidi di altre epoche.

“Da queste pagine, al di là delle leggi, dei numeri e delle statistiche riportate, esce un’immagine variopinta e suggestiva, da

guardare con il cuore oltre che con la mente. Non nascondo un po’ di nostalgia verso una scuola del passato che ho conosciuto solo indirettamente attraverso le fonti storiche (non solo scritte, ma anche orali, materiali e iconografiche-fotografiche). Era una scuola per certi versi più povera ma più semplice, meno formale ma con più buon senso, dove bastava la parola data, e non c’era bisogno di quella valanga di carta spesso senza anima -scrive l’autrice.

“Senza scuola non c’è comunità, senza cultura non c’è progresso, senza conoscenza non c’è libertà. In questi dodici anni, i finanziamenti per i progetti relativi a scuola e cultura hanno rappresentato la prima voce del nostro bilancio: una scelta politica netta e coraggiosa ma lungimirante, perché l’abbiamo fatta pensando alla generazione che verrà dopo di noi, che è la nostra verde

speranza – ha dichiarato il Presidente, Luigi Contisciani.

Agli intervenuti sarà donata una copia del volume.

Per maggiori informazioni: [email protected] 0736 43804

