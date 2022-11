ASCOLI PICENO – Proroga delle ordinanze dirigenziali n. 308 del 24/05/2021, n. 425 del 01/07/2021, n. 676 del 06/10/2021 e n. 268 del 28/04/2022 per la sospensione temporanea della validità dell’ordinanza dirigenziale n. 351 del 06/07/2021 e per il servizio di spazzatura stradale con l’ausilio di spazzatrici e istituzione nuove sospensioni.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 743 del 17/11/2022, ritenuto necessario prolungare il periodo di validità dei suddetti provvedimenti per consentire la prosecuzione delle suddette opere e contestualmente assicurare la possibilità di sosta dei veicoli, la tutela della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, si ordina con decorrenza immediata e fino al 31/12/2023 la proroga del periodo di validità dei seguenti provvedimenti:

Ordinanza Dirigenziale n. 676 del 06/10/2021 riguardante Via Redipuglia, Via Siena, Via Parma, Via Aosta e Via V.E. Orlando;

Ordinanza Dirigenziale n. 308 del 24/05/2021 limitatamente a Via A. Rigantè, Via Macalle’, Via P. Semproni, Via B. Tucci, Via A. Argenti, Via Massaua;

Ordinanza Dirigenziale n. 268 del 28/04/2022 riguardante Via Piacenza e la Via Ravenna;

Ordinanza Dirigenziale n. 425 del 01/07/2021 riguardante Via G. Sacconi, la Via T. Lazzari e il Corso G. Mazzini per il tratto compreso tra Via L. Dari e Piazza Cecco D’Ascoli;

Restano confermate tutte le prescrizioni precedentemente imposte mediante i predetti atti. Si ordina altresì:

la sospensione temporanea della validità dell’Ordinanza Dirigenziale n.351 del 06/07/2011 con conseguente sospensione dell’attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata ordinanza dirigenziale anche per le seguenti strade: Via A. Murri, Via Montecassino, Via Fermo, Via Ancona, Via Cluana, Via Pisa, Via E. Mari per il tratto compreso da intersezione con la Via III Ottobre fino a innesto Via P. Aprutina e Via Macerata.

