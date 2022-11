Per ogni ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 11.30, al seguente numero telefonico: 0736-888710

OFFIDA – Il Comune di Offida ha stanziato 15 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le utenze domestiche di energia elettrica e gas.

Il contributo tantum verrà concesso mediante scorrimento di una graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda dovrà essere presentata entro il 1 dicembre, alle ore 13: potrà essere portata direttamente all’Ufficio Servizi Sociali, in Vicolo Rota, 28 dal lunedì al venerdì (9-13) il martedì e giovedì anche 15,30-17,30; o inviata tramite Pec all’indirizzo [email protected] .

L’avviso e il modello della domanda sono reperibili sul sito www.comune.offida.ap.it

Per ogni ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 11.30, al seguente numero telefonico: 0736-888710.

“L’Amministrazione offidana – commenta l’Assessore Isabella Bosano – è sempre attenta e vicina ai più deboli. Soprattutto in un periodo complicato come questo caratterizzato da un aumento delle bollette. Abbiamo stanziato il contributo grazie a fondi comunali a sostegno delle famiglie in difficoltà”.

