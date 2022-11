L’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare attivamente alla “Giornata nazionale degli alberi”, in programma lunedì 21 novembre, mettendo in campo iniziative in collaborazione con l’IIS Ulpiani e il Gruppo Carabinieri Forestale di Ascoli.

ASCOLI – In un momento storico molto delicato a causa della crisi climatica, la sensibilizzazione e l’informazione sui temi ambientali diventano elementi decisivi per accrescere la consapevolezza dei cittadini. Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare attivamente alla “Giornata nazionale degli alberi”, in programma lunedì 21 novembre, mettendo in campo iniziative in collaborazione con l’IIS Ulpiani e il Gruppo Carabinieri Forestale di Ascoli.

“Il nostro progetto di ‘Ascoli green’ – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – si sostanzia anche attraverso momenti come questo, con l’obiettivo di infondere un profondo senso di rispetto dell’ambiente e una sempre maggiore cultura ambientale”.

“Una città che ha a cuore i suoi spazi verdi – ha aggiunto l’assessore alla Qualità della vita, Maria Luisa Volponi – è una città migliore, perché garantisce una maggiore vivibilità ai suoi cittadini. Lunedì saremo all’IIS Ulpiani per un’intera mattinata di approfondimento, che si aprirà alle ore 9.30 con la messa a dimora di alcuni alberi nel giardino botanico didattico, a cura dei Carabinieri Forestale, nell’ambito del progetto Un albero per il futuro. Seguirà un convegno e poi gli interventi di alcuni docenti e del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, il tenente colonnello Giovanni Luzi”.

