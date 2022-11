La commedia, remake in chiave ascolana dell’opera del regista siciliano Salvatore Sottile, sarà portata in scena dalla compagnia “Sipario Aperto” di Pagliare del Tronto alle ore 17 e alle ore 21.

ASCOLI PICENO – Doppio appuntamento con il teatro al PalaFolli di Ascoli Piceno.

Sabato 26 novembre, alle ore 17, con replica alle ore 21, andrà in scena “E’ colpa mia se piaccio alle donne’?“, commedia ideata e scritta dal noto regista siciliano Salvatore Sottile, nell’interpretazione della compagnia teatrale “Sipario Aperto” di Pagliare del Tronto. Il remake dell’opera di Sottile sarà in chiave ascolana e narra, attraverso le esilaranti vicende dei protagonisti, in un crescendo di colpi di scena e di comici strafalcioni, i mille volti dell’amore e del sesso in maniera ironica e pungente. Tre coppie apparentemente normali, una cena particolare, un amante dalle irrefrenabili pulsioni e altre follie terranno sicuramente il pubblico incollato alle poltrone dall’inizio alla fine. “Una serata avvincente“, come l’hanno definita il presidente di Sipario Aperto, Luigi Balestra, e la regista Luigina Allevi.

