ASCOLI – Si è spento improvvisamente all’ospedale di Ascoli Luigi De Carolis, per tutti Speedy.

Molto conosciuto nel settore del vino e della ristorazione, lascia un grande vuoto nell’azienda Ciù Ciù. Nonostante fosse all’ospedale, fino a ieri sera tramite messaggi e social continuava a seguire i suoi clienti, a cui era legato da rapporti che andavano ben oltre il lavoro.

Speedy era conosciuto e stimato in provincia e in regione: una bellissima persona, oltre che un grande professionista, che la famiglia Bartolomei a nome di tutti i dipendenti dell’azienda Ciù Ciù ricorda così:

“…vorremmo avere parole, che non abbiamo. Ora c’è solo dolore, e immagini. Immagini di Luigi, del suo sorriso, della sua energia, della sua gioia di vivere. La consapevolezza di quanta gioia e sentimento abbia donato alla vita di tutte le persone che hanno avuto il privilegio di incontrarlo, conoscerlo, viverlo, apprezzarlo. Questa è l’immagine che avremo sempre di lui. Della sua forza e della sua voglia di riempire ogni giorno con tutto il bello che la vita può regalare, per sé ma soprattutto per gli altri.

In questo immenso e squassante dolore, ci è di piccolo conforto il pensare che lui è presente, sarà sempre presente, e non vorrebbe saperci affranti, non vorrebbe lacrime, ma la gioia di tutto l’amore che ci ha donato nel suo percorso di vita. Non ci sono parole…ma vane sono le parole ora che può leggere nei nostri cuori…”

I funerali di Luigi si terranno lunedì 21 novembre alle 10:30 nella chiesa di San Paolo a Pagliare del Tronto.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.