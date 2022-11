Lavoro realizzato dalla grafica Alessandra Di Girolamo. Dall’associazione affermano: “Domenica 27 novembre dalle 17.30 vi aspettiamo in sede per leggere insieme, parlare, confrontarci e raccontarci”

COLLI DEL TRONTO – Da oggi a Colli del Tronto sopra la sede dell’Associazione “Qualcosa di sinistra” lo striscione per dire basta alla violenza maschile sulle donne ed alla violenza di genere.

Questo striscione è stato realizzato dalla grafica Alessandra Di Girolamo.

Dall’associazione affermano: “Domenica 27 novembre dalle 17.30 vi aspettiamo in sede per leggere insieme, parlare, confrontarci e raccontarci. Chi vorrà potrà portarsi un libro, per leggerne dei versi. Condivideremo le emozioni che le letture possono darci”.

