La Ugl rivendica con orgoglio il riconoscimento del diritto economico relativo ai tempi vestizione, per il periodo 2011-2018.

ASCOLI – “Il riconoscimento del diritto economico relativo ai tempi vestizione, per il periodo 2011-2018 è un risultato estremamente positivo per il comparto della Asur 5 che rivendichiamo con orgoglio” dichiara Benito Rossi, Segretario Provinciale della Ugl Salute di Ascoli Piceno.

“Il Direttore Generale, Dottor Massimo Esposito, ha celermente concluso l’iter che ha visto coinvolti per la Regione Marche il Dottor Gigliucci, il Dottor Storti e l’ex Assessore al Bilancio Guido Castelli mentre per l’Asur5 il Direttore Generale Esposito e il Responsabile del Servizio Personale Dottor Liberati E’ una battaglia che abbiamo condotto con tenacia, non facendoci intimorire dagli ostacoli incontrati , che abbiamo superato grazie al supporto del legale che ci ha sostenuto e alla Ugl Provinciale” conclude il sindacalista.

