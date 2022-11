La partenza del tour culturale gratuito con guida turistica, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è alle ore 9,30 da piazza Arringo.

ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, si svolgerà ad Ascoli Piceno una “camminata antiviolenza”, manifestazione abbinata all’evento culturale “Ascoli al femminile”, promossa da Associazione Giovanile Picena Asd Aps, con il sostegno e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

L’iniziativa è in programma per domenica 27 novembre con partenza alle 9,30 da piazza Arringo, davanti alla cattedrale, da dove partirà un percorso culturale gratuito con guida turistica che permetterà di conoscere la città di Ascoli dal punto di vista femminile.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 25 novembre) si può contattare il numero 393 9365509.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.