ASCOLI PICENO – Bianconeri a lavoro per la sfida di domenica 27 novembre che li vedrà impegnati sul campo del Sudtirol partita valida per la 14^ giornata del Campionato di Serie B, in programma alle ore 15 al “Druso” di Bolzano.

Ad arbitrare il match sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Gli Assistenti sono Giorgio Peretti di Verona e Dario Garzelli di Livorno. Quarto Ufficiale Alberto Santoro di Messina, al VAR (on-site) Daniele Chiffi di Padova, AVAR (on-site) Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Partenza prevista per venerdì, non ci sarà Michele Collocolo, squalificato per due gare. Non sarà in panchina mister Bucchi, squalificato, assisterà al match dalla tribuna. Al suo posto il vice Mirko Savini.

Non ci sono precedenti tra Sudtirol ed Ascoli, in quanto per i biancorossi si tratta di un esordio in cadetteria. Tra gli altoatesini ci sarà l’ex terzino bianconero Tommaso D’Orazio.

La squadra guidata da Mister Bisoli sta vivendo una buona stagione e staziona a 20 punti in classifica, +2 sopra i bianconeri di mister Bucchi, tre pareggie e due vittorie nelle ultime 5 gara con un bottino di 9 punti, come l’Ascoli che negli ultimi cinque incontri ha conquistato 9 punti ma con una sconfitta, un pareggio e tre vittorie consecutive che hanno ridato morale alla squadra che prima della sosta aveva così trovato un ottimo assetto.

