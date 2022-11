Ascoli Piceno ospita, il 10 e l’11 dicembre, il cantautore e attore con “Esodo, racconto per voce, parole e immagini”, un racconto sull’esodo istriano, fiumano e dalmata

di Laura Valori

ASCOLI PICENO – Lo spettacolo di Simone Cristicchi “Esodo, racconto per voce, parole e immagini”, prodotto dalla Corvini Produzioni, verrà proposto al Ventidio Basso, il 10 e l’11 dicembre.

Ci si trova immersi nella realtà di Trieste, nello specifico, di Porto Vecchio. Lì, si trova il Magazzino n.18, il cosiddetto “luogo della memoria”. Lo spettacolo, infatti, vuole mostrare un pezzo della storia italiana molto amara.

Nel 1947, viene firmato il Trattato di Pace e l’Italia, così, ha perso i territori dell’Istria e della fascia costiera. Questo ha comportato, per tutti coloro che vivevano in queste terre, l’inizio di un viaggio pervaso dalla difficoltà, incertezza e nostalgia.

Infatti, in questo Magazzino, vi sono i resti degli oggetti che sono fondamentali per tutte queste persone che sono state colpite in maniera violenta dall’Esodo, centro della rappresentazione di Cristicchi.

È un racconto che permette di aprire gli occhi su un pezzo di storia mai troppo conosciuto, contrassegnato dalla sofferenza delle famiglie che si sono ritrovate forzate a lasciare la loro vita, la loro città natale, lasciando con sé tutto ciò che era associato ad essa.

