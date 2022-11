L’incendio è stato subito circoscritto dal personale dei Vigili del Fuoco:, non si segnalano feriti e la struttura non ha subito danni

ASCOLI PICENO – I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 18:45 circa di ieri, venerdì 25 novembre, per un incendio che ha interessato un’attività presso un centro commerciale in località Villa Sant’Antonio, zona Campolungo, nel comune di Ascoli Piceno. L’incendio ha interessato un vano di un’attività commerciale situata al primo piano del centro ed è stato subito circoscritto dal personale VVF intervenuto, non si segnalano feriti e la struttura non ha subito danni. Sul posto si è recata una squadra dei pompieri della sede centrale con il supporto di un APS (auto pompa serbatoio) e di una Autobotte.

