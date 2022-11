ASCOLI PICENO – Pomeriggio letterario al Caffè Meletti di Ascoli Piceno.

Mercoledì 30 novembre, alle ore 17,30, due autori, scelti dalla professoressa Franca Maroni, tratteranno temi di particolare interesse. Francesco Capitani, avvocato di Santa Vittoria in Matenano, parlerà di “abbandono” e delle emozioni suscitate da questa pratica presentando il libro “Dizionario dell’Abbandono”. Capitani affronterà l’argomento nelle sue varie sfaccettature, soprattutto dal punto di vista filosofico. Con “Schegge di Storia”, invece, Ermanno Lattanzi, ingegnere nucleare con la passione per la storia e l’archeologia, parlerà del ruolo svolto dai Piceni nell’ aprire la strada per Roma. A dare voce a brani dei testi al centro della discussione ci saranno i giornalisti Filippo Ferretti e Massimo De Angelis e, come sempre, la letteratura sarà accompagnata dalla musica a cura dei maestri dell’Istituto musicale “Spontini” di Ascoli: ad esibirsi saranno le chitarriste Emma e Matilde Di Mattia. Saranno anche esposte opere del fotografo ascolano Ignacio Maria Coccia.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.