ASCOLI PICENO- Al “Druso” di Bolzano alle ore 15 scendono in campo Sudtirol e Ascoli, in occasione della 14esima giornata di serie B la Lega B sceglie di cambiare il pallone per la Giornata internazionalecontrolaviolenzasulle donne, la palla abbandona il tradizionale colore blu per lasciare spazio al rosso, che caratterizza e rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne.

Prima volta nella storia tra le due formazioni. Termina con un pareggio per 2 reti a 2, Picchio che si fa riprendere due volte.

TABELLINO

SUDTIROL-ASCOLI 2-2

SUDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi,Curto (81′ Marconi sv), Zaro , Masiello, Berra (20′ Davi ); Tait (81′ Pompetti ), Nicolussi Caviglia ; Carretta (46′ Casiraghi ), Mazzocchi (64′ De Col ), Rover 7; Odogwu 6. A disposizione: Iacobucci, D’Orazio, Vinetot, Schiavone, Crociata, Siega, Capone. Allenatore: Bisoli

ASCOLI (3-5-2): Guarna ; Simic , Botteghin , Quaranta (46′ Bellusci ); Adjapong (71′ Salvi ), Ciciretti (62′ Buchel ), Eramo , Caligara , Giordano; Dionisi (71′ Bidaoui ), Lungoyi (62′ Pedro Mendes ). A disposizione: Baumann, Bolletta, Tavcar, Falzerano, Giovane, Fontana. Allenatore: Giampieretti (Bucchi squalificato e vice Savini influenzato) 6

Arbitro: Prontera di Bologna

Var: Chiffi di Padova

Reti: 1′ Ciciretti, 57′ rig. Casiraghi, 65′ Caligara, 84′ Rover

NOTE: Ammoniti Quaranta (A), Zaro (S), Eramo (A), Ciciretti (A), Adjapong (A), Curto (S), Mazzocchi (S), Dionisi (A), Salvi (A), Pompetti (S). Allontanato al 22’ st Bartoli (A) per proteste. Rec. 1’ pt, 6’ st

Con le assenze di Mister Bucchi, squalificato, e del vice allenatore Mirko Savini, influenzato, è stato Flavio Giampieretti, collaboratore tecnico, a commentare la partita nella sala stampa del Druso:

“Oggi abbiamo dato continuità alla bella prestazione fornita col Frosinone, un peccato essere andati in vantaggio due volte per poi essere ripresi, ma restano la buona prestazione e il risultato. In settimana abbiamo chiesto ai centrocampisti d’essere più efficaci e propositivi, così è stato, tanto che Ciciretti e Caligara hanno segnato. Giordano? Il Mister si basa molto sugli allenamenti settimanali e Giordano si è meritato il posto da titolare. Lungoyi? Lo abbiamo utilizzato dall’inizio perché poteva attaccare la profondità”.

A commentare il 2-2 col Sudtirol sono stati gli autori dei gol, Ciciretti e Caligara.

Amato Ciciretti: “Dispiace per il risultato perché abbiamo fornito un’ottima prestazione, avrei preferito non segnare e vincere la partita. In occasione del rigore ho alzato istintivamente il braccio, ma non credo ci fosse anche l’ammonizione. Sì, il Mister mi ha provato mezzala destra, a parte che qualunque ruolo mi chieda di fare lo ricopro con piacere, ma da mezzala mi sono trovato proprio bene, sono più centrale e tocco un maggior numero di palloni. Il nostro settore era pieno di tifosi e ci dispiace non aver regalato loro la vittoria perché hanno percorso davvero molti chilometri. Oggi è iniziato un mini campionato, che terminerà dopo Natale e proveremo ad ottenere il massimo da ogni gara”.

Fabrizio Caligara: “Sono più dispiaciuto perché non abbiamo portato a casa la vittoria che contento per il gol, ho portato avanti la palla da centrocampo e poi ho tirato, c’è stata una deviazione. Sapevamo che saremmo dovuti partire aggressivi, l’avevamo preparata così. Il Sudtirol si è confermato squadra fisica, che gioca sulle seconde palle, ci sono stati tanti contrasti a centrocampo. E’ vero, oggi avevamo tante assenze, anche quella del Mister, ma siamo un gruppo unito e anche oggi l’abbiamo dimostrato”.

