SASSOFERRATO – Sabato 26 novembre a Sassoferrato (AN) si è svolta la settima assemblea dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche, dove sono state presentate tutte le iniziative dell’associazione regionale ma anche nazionale: dalla promozione social ai podcast Lonely Planet, dalla guida cartacea al Monopoly, dalla Banca dati dei prodotti tipici alla partecipazione alle fiere turistiche più importanti al fianco della Regione!

L’assemblea era chiamata poi a eleggere il presidente e i membri del CdA, È stato riconfermato presidente Amato Mercuri già sindaco di Moresco (FM) e la Coordinatrice Cristiana Nardi, assessore di Cingoli (MC), altre 5 riconferme nel CdA che sono Mariangela Albertini del Comune di Gradara (PU) Sabrina Virgili del Comune id Treia (MC) Luigino Di Flavio di Servigliano (FM), Lorenzo Rossi di Grottammare (AP) e la padrona di casa Lorena Varani di Sassoferrato (AN).

Il Presidente, Amato Mercuri e la coordinatrice, Cristiana Nardi affermano: “Con questo evento vogliamo rendere il giusto merito agli amministratori riconsegnando la bandiera dei Borghi che non è solo un riconoscimento ma anche un Grazie a coloro che ogni giorno devono dare risposte, consapevoli di non doversi aspettare nessun ringraziamento.

La scelta di Sassoferrato in questo senso non è casuale, visto che qui gli amministratori hanno dovuto confrontarsi, come in altri comuni del territorio circostante, con calamità naturali importanti. Vogliamo ringraziare i Borghi che ci hanno confermato la fiducia alla guida della più grande Città d’Arte delle Marche diffusa sul territorio, 140 mila abitanti e 1300 km2!”.

Si è aperta poi la mostra mercato “Fuori dal Fango” allestita con le opere degli artisti sentinati donate a favore dell’emergenza alluvione.

Il Momento più solenne è arrivato con la cerimonia della Consegna delle Bandiere ai 30 borghi più belli, a consegnarle la dirigente del Turismo della Regione Marche Paola Marchegiani, il neo Direttore dell’Agenzia del Turismo regionale Marco Bruschini, il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, Il Coordinatore del comitato Scientifico dei Borghi Livio Scatolini e il Presidente dell’unione montana Esino Frasassi Giancarlo Sagramola, i quali hanno ricevuto la scatola del Monopoly dei Borghi delle Marche molto gradita soprattutto per giocare in famiglia durante le prossime festività natalizie!

Al termine della festa un assaggio immancabile delle prelibatezze del territorio e la visita guidata al centro storico di Sassoferrato e ai suoi monumenti più importanti primi fra tutti la Rocca di Albornoz e la Collegiata di S. Pietro!

