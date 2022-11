Il Como come l’Ascoli viene da un pareggio, 1 a 1 contro il Bari che ha rinvigorito gli animi dei lombardi che per ora navigano nei bassi fondi della cadetetteria in piena zona retrocessione con 14 punti a tabellino.

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Bucchi scenderanno di nuovo in campo allo stadio “Del Duca” nel match in programma Domenica 4 Dicembre alle ore 15 valido per la quindicesima giornata d’andata di Serie B contro il Como.

Da lunedì 28 novembre, sono in vendita i biglietti per assistere alla partita.

Il Como come l’Ascoli viene da un pareggio, 1 a 1 contro il Bari che ha rinvigorito gli animi dei lombardi che per ora navigano nei bassi fondi della cadetetteria in piena zona retrocessione con 14 punti a tabellino, più 3 sull’ultima della classe il Perugia. I bianconeri invece a quota 20 a ridosso dei playoff non potranno perdere questa occasione per agganciare il treno.

Prezzi e punti vendita Ticketone: https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti-campionato-2022-2023/

E’ possibile acquistare i tagliandi anche online sul sito Ticketone.

Gli abbonati della s.s. 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.

FIDELITY CARD: è possibile sottoscrivere la fidelity card al prezzo di 5,00 € (più spese di spedizione Ticketone) al link https://sport.ticketone.it/event/it/45471/90600758/fidelity-ascoli-calcio-1898

La promozione a 5,00 € (più spedizione) è valida solo online. All’Ascoli Store il prezzo della fidelity è di 10,00 €.

Il Club ricorda che la fidelity, che ha validità triennale, è utile per chi volesse partecipare a trasferte potenzialmente a rischio limitazioni.

