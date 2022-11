Domenica 4 dicembre, alle ore 18, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, l’artista di fama mondiale riceverà il riconoscimento istituito in memoria del grande cantante lirico ascolano e si esibirà in alcune arie d’opera.

ASCOLI PICENO – Torna domenica 4 dicembre, alle ore 18, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno il Memorial “Carlo Cava”, che assegna il premio alla carriera a un grande nome della lirica internazionale. Giunta alla terza edizione, organizzata dal comune di Ascoli Piceno insieme all’associazione Coro Ventidio Basso, in collaborazione con il baritono ascolano Vittorio Vitelli, che sarà anche il presentatore del concerto, la manifestazione vuole ricordare la figura del grande cantante lirico ascolano Carlo Cava scomparso nel 2018 a 90 anni e protagonista dei maggiori teatri del mondo. Voce di basso scuro e potente, grande presenza scenica, Carlo Cava è stato anche un punto di riferimento per tanti cantanti, continuando le sue esibizioni fino alla metà degli anni ottanta.

Dopo Mirco Palazzi nel 2019 e Giacomo Prestia nel 2021, quest’anno il riconoscimento sarà assegnato al basso Ildebrando D’Arcangelo, artista di fama mondiale, che in questa occasione eseguirà alcune famose arie d’opera. Accanto a lui, in duetto, ci sarà il soprano Sabrina Sanza, mentre alcune altre arie saranno eseguite dal Coro Ventidio Basso, diretto dal maestro Giovanni Farina, reduce dal successo del “Macbeth” prodotto dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche. Sarà presente anche il sindaco Marco Fioravanti. Per il pubblico sarà un’occasione imperdibile per ascoltare una delle voci più belle in assoluto della lirica di oggi, che ha accolto con piacere l’invito della città di Ascoli Piceno.

Ildebrando D’Arcangelo ha iniziato lo studio del canto nel Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara, sotto la guida di Maria Vittoria Romano, e si è perfezionato a Bologna sotto la guida di Paride Venturi. Ha collaborato con i più importanti direttori d’orchestra come Peter Maag, Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Chung Myung-Whun, sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Christopher Hogwood, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Michele Mariotti, sir Georg Solti ed è stato diretto dai più importanti registi d’operatra cui Roberto De Simone, Daniele Abbado, Mario Martone, Peter Mussbach, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi, Carlos Saura, Franco Zeffirelli. Tra i suoi primi impegni del 2023 c’è soprattutto la Scala di Milano con “Lucia di Lammermoor”, dove interpreterà Raimondo, e “Il Barbiere di Siviglia” in cui interpreterà il Conte d’Almaviva.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso (0736 298770).

