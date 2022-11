Sabato 3 dicembre, alle ore 17, presso l’Aula Magna di Palazzo Pacifici, ci sarà l’ incontro dedicato a Bach con il Maestro Alessandro Buca dal titolo ” Questione di temperamento”; domenica 4 dicembre, alle ore 18, nella cattedrale di Ascoli Piceno, la Santa Messa in onore di Santa Cecilia, animata dagli allievi e i docenti dell’Istituto, dal coro di voci bianche “La Corolla-Spontini” e dal coro “Mater Gratiae”.

ASCOLI PICENO – Dopo lo svolgimento del progetto Erasmus che si è concluso con successo nei giorni scorsi e che ha visti graditissimi ospiti dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno studenti e docenti provenienti da Francia, Grecia, Romania e Turchia, sono in programma altri due nuovi appuntamenti aperti alla cittadinanza per festeggiare il 65° anno della sua fondazione.

Sabato 3 dicembre, alle ore 17, presso l’Aula Magna di Palazzo Pacifici, ci sarà l’ incontro con il Maestro Alessandro Buca, clavicembalista e docente dello Spontini, dal titolo ” Questione di temperamento” tutto dedicato a J. S. Bach e al suo primo libro del “Clavicembalo ben temperato” nel trecentesimo anno dalla sua compilazione.

Domenica 4 dicembre, invece, alle ore 18, nella cattedrale di Ascoli Piceno, verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Parroco Don Luigi Nardi in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Ad animare la celebrazione, come da consuetudine, saranno allievi e docenti dell’Istituto. Parteciperà anche il coro di voci bianche “La Corolla-Spontini” diretto dal Maestro Mario Giorgi, mentre il servizio liturgico sarà affidato al coro “Mater Gratiae” diretto dal Professor Enrico Antonini. L’ icona scelta per l’occasione è il dipinto di Santa Cecilia del Guercino, datato 1649 ed esposto a Londra nella Dulwich Picture Gallery.

