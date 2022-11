ASCOLI – Si è insediato oggi, a Palazzo dei Capitani, il Consiglio comunale dei ragazzi, che ha visto l’elezione a sindaco di Giacomo Di Sabatino.

Con lui, Mattia Guidotti nel ruolo di vice sindaco ed Emma Sciamanna in quello di presidente del consiglio comunale.

Alla cerimonia ha partecipato anche il primo cittadino Marco Fioravanti: “Credo molto nella funzione del Consiglio comunale dei ragazzi – ha detto – perché permette alle giovani generazioni di prendere contatto con le istituzioni e di entrare all’interno dei meccanismi della partecipazione democratica”.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Annagrazia Di Nicola, ha aggiunto: “Le idee, le proposte e la voglia di fare di questi giovanissimi rappresentano un contributo importante per la nostra comunità. Per questi ragazzi, è un momento di crescita e di conoscenza, ma anche gli amministratori devono saper ascoltare le istanze dei più giovani, per immaginare un futuro che tenga conto delle loro necessità e aspirazioni”.

Presente nella Sala della Ragione anche il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bono: “Siamo felici di vedere qui, su questi banchi, gli ascolani del futuro, coloro che dovranno guidare la città nei prossimi anni. Questa esperienza servirà a far capire loro cosa vuol dire amministrare e a fornire dei contributi di cui dovremo far tesoro”.

