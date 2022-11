Sono questi gli aspetti che saranno messi in evidenza e approfonditi giovedì prossimo 1 dicembre, alle ore 11:30 nella Sala dei Savi, a Palazzo dei Capitani ad Ascoli, attraverso l’incontro intitolato “Giovani e formazione all’estero, una risorsa per il futuro del territorio”.

ASCOLI – I giovani e la possibilità di una valida formazione all’estero per qualificarli come risorsa innovativa e di sviluppo per il futuro del territorio piceno. Sono questi gli aspetti che saranno messi in evidenza e approfonditi giovedì prossimo 1 dicembre, alle ore 11:30 nella Sala dei Savi, a Palazzo dei Capitani ad Ascoli, attraverso l’incontro intitolato “Giovani e formazione all’estero, una risorsa per il futuro del territorio”.

Si tratta di un’iniziativa della società ascolana Giocamondo Study (che opera da anni a livello nazionale e internazionale nel settore delle esperienze formative e di studio all’estero per i ragazzi) proprio per puntare i riflettori, alla presenza di istituzioni locali e rappresentanti del mondo della scuola, sul valore della formazione qualificata all’estero per poi consentire ai giovani, grazie a queste esperienze innovative, di contribuire concretamente allo ripresa e alla crescita del territorio e del suo sistema socio-economico.

L’incontro prevede le relazioni del Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis, e del responsabile del programma per l’anno scolastico all’estero della stessa società, Alessandro Felli. Relazioni che saranno imperniate sulle opportunità per gli studenti delle scuole superiori del Piceno di formarsi attraverso queste importanti esperienze di studio all’estero per garantirsi poi una prospettiva occupazionale adeguata sul territorio.

All’incontro interverranno il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’assessore comunale all’istruzione Donatella Ferretti, il presidente della Fondazione Carisap Mario Tassi e il presidente Giovani imprenditori di Confindustria territoriale, Pietro Straccia.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.