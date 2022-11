ASCOLI PICENO- Nuovo appuntamento al teatro PalaFolli di Ascoli Piceno con la rassegna Ascolinscena, a cura delle compagnie teatrali Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la compagnia dei Folli, con il sostegno di Uilt Marche e della Fainplast.

Sabato 3 dicembre, alle ore 21, arriverà la compagnia I Marrucini con lo spettacolo “Se tì lu curagge…, mo, curreme appresse”.

La Compagnia de I Marrucini è nata a Chieti nel 1975, guidata dal regista Antonio Potere, e negli anni ha raccolto consensi e premi in festival e rassegne di tutta Italia. Con gli attori di Chieti, la rassegna ospita uno spettacolo in dialetto, in questo caso abruzzese, che è spesso mezzo per vivacizzare e rendere ancora più divertente la commedia.

La commedia “Se tì lu curagge…,mo, curreme appresse”, scritta e diretta da Antonio Potere, è la storia di Cesare, vedovo da tre anni, che, dopo aver fatto l’esperienza di rimanere con i figli, un mese da uno e un mese dall’altra, decide di ritornare a vivere da solo a casa sua. Sentendosi ancora arzillo, come gli piace definirsi, decide di trovarsi una compagna e così, con l’aiuto di un amico, scrive un annuncio a un’agenzia matrimoniale. Non appena vengono a conoscenza delle intenzioni del padre, i figli, temendo di dividere quel poco che possiede con un’estranea, cercano di convincerlo a non farlo. A ostacolare la relazione tra Cesare e la sua nuova compagna Concezia, ci si mette anche la vicina di casa Olga, anche lei vedova, che da qualche anno fa il filo a Cesare.

Lo spettacolo de I Marrucini è il secondo in concorso per l’assegnazione dei Premi Ascolinscena 2022-2023, assegnati dal pubblico abbonato e dalla giuria degli organizzatori.

E’ possibile acquistare i biglietti presso il PalaFolli teatro oppure on-line su www.palafolli.it

Il costo è di € 12,00.

Per informazioni: www.palafolli.it – 0736 35 22 11

Orario biglietteria PalaFolli: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Sabato 3 dicembre l’apertura della biglietteria è alle ore 16,30.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.