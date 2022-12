I primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini, con effetti significativi per tutta la vita adulta

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 4 dicembre, alle ore 16, presso la Sala Hub (ex asilo) di Appignano del Tronto (Via Roma 146) si svolgerà l’iniziativa “Letture condivise 0-6 anni e Promozione della lettura in famiglia”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Appignano del Tronto in collaborazione con l’associazione Nati per leggere della provincia di Ascoli Piceno, ha l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie riguardo l’importanza della lettura per i bambini in età prescolare.

Nati per leggere, infatti, è un’iniziativa pedagogica e culturale nazionale, che il Comune di Appignano del Tronto ha attivamente promosso, rivolta alle famiglie con bambini età prescolare e promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Csb Centro per la Salute del Bambino Onlus.

I primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

In questo senso, la lettura rappresenta un’attività fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Attraverso la lettura di libri, infatti, i bambini possono conoscere storie, mondi, personaggi ed esperienze completamente nuove che contribuiscono a stimolare l’immaginazione, la creatività, la capacità critica nonché una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni.

Durante l’incontro, interverrà il Dottor Ermanno Ruffini, primario di Pediatria-neonatologia dell’Area vasta 5 Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. L’ingresso è libero.

