Non mancheranno gli spettacoli al teatro Serpente Aureo, le iniziative per i più piccoli, confermati gli appuntamenti sportivi storici e presenti alcune novità

OFFIDA – Si entra nel vivo delle iniziative natalizie offidane, presentate in una nuova veste dall’Amministrazione comunale con un cartellone più smart capace di attrarre per aree tematiche i vari interessi.

“Come sempre, cerchiamo di racchiudere una varietà di eventi e iniziative per tutti i generi, gli interessi e le fasce di età – dichiara l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti – non mancheranno gli spettacoli al teatro Serpente Aureo, le iniziative per i più piccoli, confermati gli appuntamenti sportivi storici e presenti alcune novità. Offida è città del vino e l’enogastronomia, uno dei suoi punti di forza, così come il Tombolo. Presenti quindi eventi per una loro promozione e valorizzazione”.

Ecco il cartellone tematico:

Spettacoli: Piceno Cinema Festival (2-3 dicembre); Ciao Lucio (4-5 dicembre); -Io, Gianni Schiuma (9 dicembre); H(Amlet), 11dicembre; Casa Anton (17-28 dicembre, 7-8 gennaio); Sieber Xmas Show (18 dicembre); Concerto di Natale (25 dicembre); Concerto di Saluto al Nuovo Anno (3 gennaio).

Bimbi: Laboratori tematici per bambini (10-11-17 dicembre, 4 gennaio); Caro Babbo Natale (17 dicembre); Le Befane-Doni, dolci e…carbone! (6 gennaio)

Sport: 10° Passeggiata naturalistica di S. Stefano (26 dicembre); 14° Edizione Marche International Volley cup (27-28-29 dicembre); Il primo matto dell’anno 2023 (3 gennaio).

Enogastronomia: Offida in un sorso (dal 10 dicembre al 7 gennaio); Secret Wine, degustazioni alla cieca (21 dicembre, 11 e 25 gennaio); Gran Capodanno 2023, Cenone di San Silvestro (31 dicembre).

Cultura: Il merletto di Offida, Tour guidati delle botteghe artigiane e visita al museo del merletto (11 e 18 dicembre); Presentazione del libro Alice nel Paese del Sorriso di Iginio Massaroni (15 gennaio).

“Il programma per le festività è ricco e coinvolgente, rivolto a grandi e piccini – aggiunge l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – Grazie alla sinergia con la Proloco e le associazioni culturali di Offida tante le iniziative che si svolgeranno a partire dal 2 dicembre sino al 15 gennaio. Un Borgo in festa che coinvolge la cittadinanza e tutti coloro che verranno a Offida”.

“Un calendario per vivere al meglio le festività natalizie – conclude il Sindaco Luigi Massa – Offida vi aspetta! E ricordo che l’8 dicembre, come da consuetudine saranno accese le luminarie”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.