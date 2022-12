ASCOLI PICENO – Torna dopo 3 anni l’evento dell’Università della terza Età di Ascoli Piceno che inaugura ufficialmente il 37° Anno Accademico, il primo senza lo storico presidente Mario Crementi.

Nel pomeriggio del 2 dicembre alle ore 17 presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani si terrà infatti la Prolusione con la Relazione del dottor Leonardo Seghetti che svilupperà il tema “Olio di oliva: ieri, oggi e domani”.

La Presidente Gianna Angelini insieme a Stefano Papetti, decano dei professori Uteap, introdurranno l’incontro che prevede anche un omaggio musicale dedicato al Presidente Mario Crementi, con i sassofonisti dell’Istituto “Spontini” Aldo Marcone, Zaccaria Santarsiere e Achille Priori con la prof.ssa Giusy Di Biase. Al termine degustazione di prodotti offerta dall’Oleificio Angelini e dalla Tenuta La Riserva.

Sarà possibile iscriversi agli oltre 30 corsi offerti dall’Uteap sia in occasione della Prolusione che presso la sede in via dei Cappuccini 26 ad Ascoli.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.