OFFIDA – Un fine settimana ricco di eventi e grandi ospiti al teatro Serpente Aureo di Offida per la sesta e penultima settimana del Piceno Cinema Festival.

Venerdì 2 dicembre, alle ore 21, la serata si aprirà con la proiezione di tre corti dalla forte matrice musicale. A commentare le tre opere, per lo spazio “Le sette note nella settima arte”, salirà sul palco Paola Besutti, musicologa e pianista, presidente del Corso di Laurea in Discipline delle arti, delle musica e dello spettacolo (DAMS) all’università di Teramo. A seguire, per lo spazio “Ciak, in scena”, la compagnia di Icra Project, diretta da Michele Monetta e Lina Salvatore, proporrà “Esercizi di stile”, presentazione di vari elaborati scenici di stili ed epoche differenti e distanti tra loro, tratte dalla tragedia greca e da canovacci e commedie distese delle maschere italiane. In scena Gabriele Bacco, Ketty Mercogliano, Guido Di Geronimo, Caterina Modafferi, Vittorio Passaro e il figlio d’arte Michele Enrico Montesano.



Sabato 3 dicembre, sempre alle ore 21, sarà la volta di Serata d’Onore con Maurizio Mattioli e Stefano Reali che guideranno il pubblico in un divertente viaggio attraverso la comicità e la musica romana.

L’ingresso è gratuito.

Dalla prossima settimana il festival si trasferirà ad Ascoli Piceno per il gran finale: lunedì ci sarà una conferenza stampa all’Arengo con i rappresentanti di tutti i sette comuni legati al progetto; da martedì a sabato sono poi in programma altre proiezioni ed ospiti. Durante la serata conclusiva di sabato 10 dicembre, al Teatro dei Filarmonici, saranno assegnati tutti i premi per i film in concorso alla presenza di grandi ospiti come Ricky Tognazzi, Enrico Vanzina, Massimo Cappelli e Fabio Troiano.

Tutte le informazioni sugli eventi, le date, i luoghi e gli ospiti sul sito www.picenocinemafestival.it

