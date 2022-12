ASCOLI PICENO- Al “Del Duca” partita piena di emozioni. Termina 3 reti a 3a gara valida per la 15esima giornata di Serie B.

Ascoli dopo sei minuti in vantaggio con una autorete di Cerri, dopo un corner calciato da Falasco e la sponda di testa di Collocolo, è l’attaccante comasco a infilare nella propria porta con il ginocchio

Pareggio degli ospiti al 17′ con Mancuso che entra in area lanciato su punizione e mette in rete con un bel diagonale. Raddoppio del Como al 28esimo ancora con Mancuso servito da un perfetto cross di Cutrone.

Lascia il campo anzitempo capitan Dionisi, per un problema muscolare entra Gondo che sfiora il palo con una bella girata nel finale.

Secondo tempo che vede l’ingresso in campo di Ciciretti e un cambio di modulo dove va a fare da fantasista si accentrata dietro le due punte peccato che al 63′ l’Ascoli rimanga in dieci per l’espulsione di Gondo.

Al 73′ arriva il pari dell’Ascoli proprio con Ciciretti grazie ad un cross di Falasco, e tocco di sinistro all’altezza del dischetto e gol.

Al 79′ ancora avanti il Como con Blanco. Pareggio bianconero al minuto 83′ grazie ad un perfetto colpo di testa di Simic su punizione di Ciciretti.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Bellusci (21’ st Mendes); Falzerano (1’ st Ciciretti), Collocolo, Eramo (36’ st Buchel), Caligara (36’ st Bidaoui), Falasco; Lungoyi, Dionisi (43’ pt Gondo). A disp. Bolletta, Salvi, Adjapong, Donati, Giordano, Giovane, Tavcar. All. Bucchi

COMO (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini (41’ pt Binks), Ioannou; Iovine (25’ st Da Riva, 31’ st Celeghin), Bellemo, Arrigoni; Cerri, Mancuso (31’ st Gabrielloni), Cutrone (31’ st Blanco). A disp. Vigorito, Cagnano, Da Riva, Faragò, Scaglia, Ba, Delli Carri, Ambrosino. All. Longo

ARBITRO: Chiffi di Padova

RETI: 6’ pt aut. Cerri (C), 17’ e 29’ pt Mancuso (C), 28’ st Ciciretti (A), 34’ st Blanco (C), 38’ st Simic (A).

NOTE: ammoniti Bellemo (C), Falasco (A), Cerri (C), Da Riva (C), Mancuso (C), Vignali (C), Ioannou (C). Espulso al 17’ st Gondo(A). Spettatori 6.729 (3.912 abbonati) per un incasso di 58.222,70 € (rateo abbonamenti 31.165,70 €). Rec. 4’ pt, 5’ st.

