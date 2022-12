Il bianco e il nero dominano la scena come a sottolineare l’eterna lotta degli opposti e la necessaria ricerca di un equilibrio tra loro per trovare una via di convivenza e di condivisione

OFFIDA – Il Gad’A torna sul palcoscenico del Serpente Aureo il 17 dicembre alle ore 21:15 con un nuovo spettacolo “Casa Anton”, liberamente tratto da A. Cechov di Francesco Facciolli che insieme a Scilla Sticchi ha curato anche la regia.

“Abbiamo deciso di puntare a un obiettivo molto ambizioso – spiega il presidente del Gad’A Mauro Moretti – non azzardato però, tenendo conto della nostra storia pluridecennale. Nel farlo crediamo di aver costruito un prodotto di grande livello. Ci sarà da ridere, anche da meditare. L’acquisto del biglietto significherà regalarsi e magari regalare a qualcuno per Natale, un’ora e mezza di divertimento puro. I ringraziamenti sono d’obbligo nei confronti di decine di persone che ci hanno aiutato assistito e creduto in noi”.

I registi Sticchi e Facciolli definiscono lo spettacolo “uno scherzo fatto al grande autore Anton Pavlovič Čechov e alle sue opere, ma uno scherzo serio. Le sue storie si intrecciano, si inseguono, si contaminano tra loro per presentarsi sotto una nuova veste, nuova eppure antica”.

Il bianco e il nero dominano la scena come a sottolineare l’eterna lotta degli opposti e la necessaria ricerca di un equilibrio tra loro per trovare una via di convivenza e di condivisione.

“La passione del Gad’A per il teatro – conclude il Sindaco Luigi Massa – insieme all’impegno organizzativo sul 6° Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Città di Offida la cui ripartenza ha segnato uno straordinario successo, si è focalizzata su un regalo interpretativo agli amanti del teatro, offidani e non, che potremmo apprezzare il 17 gennaio. Il GAd’A è una certezza culturale, formativa e sociale in grado, sempre più, di coinvolgere con passione i giovani, anche per questo l’Amministrazione è orgogliosa di sostenerne l’attività e evidenziarne la valenza. In bocca al lupo agli artisti amatori e attendiamo con trepidazione di applaudire la loro nuova interpretazione”.

Lo spettacolo verrà replicato il 28 dicembre.

