ASCOLI PICENO – All’Istituto Agrario “Celso Ulpiani” per l’istituzione delle borse di studio, messe a disposizione dal Comune di Offida, che saranno assegnate dalla scuola a studenti meritevoli per valorizzare il percorso di Roberto D’Angelo come insegnante, professionista, amministratore e uomo appassionato e che, semplicemente, sapeva mettersi a disposizione al massimo delle sue possibilità.

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, in una nota diffusa sui Social, commenta: “L’istituzione delle borse di studio è un riconoscimento istituzionale alla figura di Roberto che accomuna tutta la città di Offida. Le belle persone sono con noi e saranno con noi sempre nel cuore”.

