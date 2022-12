Non ci sarà Gondo tra i bianconeri squalificato per una giornata e in dubbio capitan Dionisi per un problema al polpaccio sinistro.

ASCOLI PICENO – Approfondimento settimanale sulle vicende del Picchio in onda sul TG7 SPORT sul canale 15 del digitale terreste su 7GOLD.

Rubrica settimanale nella quale andiamo a trattare nello specifico le partite dell’Ascoli calcio, il campionato di serie B e un focus sulla giornata successiva.

VERSO PISA-ASCOLI

Match valido per la 16^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma giovedì 8 dicembre, alle ore 18 all’ “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” di Pisa agli ordini di Santoro della sezione di Messina.

Il Pisa a quota 19 punti sfida in casa l’Ascoli a quota 21. I neroazzurri non hanno mai perso da quando in panchina è tornato mister D’Angelo, subentrato a Maran. Undici dei 19 punti conquistati all’Arena Garibaldi, nelle ultime cinque gare 2 vittorie e 3 pareggi, bianconeri in lieve flessione con 3 pareggi una vittoria e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite, e nelle ultime due gare ha subito 5 reti.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione della partita Ascoli-Como, ha inflitto un turno di squalifica all’attaccante Gondo, espulso “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

Fra i bianconeri restano in diffida Bellusci ed Eramo.

L’attacco pisano invece potrà contare su Gliozzi, 5 reti per lui fino ad ora e Torregrossa 3 reti, sotto la lente anche Masucci 3 reti e Morutan 4reti. Tra i toscani mancherà il difensore Adrian Rus, squalificato per una giornata e i lungodegenti Nicolas e Caracciolo.

L’1 dicembre di nuovo in campo contro il Genoa al “Del Duca” per la 17esima giornata del campionato di serie Bkt.

Dal minuto 6′ focus sui bianconeri

