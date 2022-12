Sabato 3 dicembre il professor Stefano Papetti, curatore delle collezioni di Ascoli Piceno, ha illustrato le fasi del restauro per poi svelare l’opera restituita alla città in tutto il suo splendore

ASCOLI PICENO – Grande partecipazione della cittadinanza tutta e delle istituzioni per la riconsegna di “Natura morta con cacciagione” dell’autore fiammingo J. Hermans in arte Monsù Aurora alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno.

Sabato 3 dicembre il professor Stefano Papetti, curatore delle collezioni di Ascoli Piceno, ha illustrato le fasi del restauro per poi svelare l’opera restituita alla città in tutto il suo splendore.

“Ringraziamo il sindaco Marco Fioravanti, presente all’evento, che ha manifestato tutto il suo apprezzamento per il lavoro svolto, per le risorse spese e per l’impegno che la Cooperativa investe ogni giorno sul territorio – si legge in una nota giunta in redazione – I consiglieri della zona soci di Coop Alleanza 3.0 attraverso Meri Marziali Presidente di Area Sociale Vasta e Massimo Croci Presidente di zona Soci Ascoli hanno condiviso tutta la loro soddisfazione per gli innumerevoli progetti territoriali attuati nel 2022. Un ringraziamento va a Enrico Bressan e a Giovanna Zabotti di Fondazione Fondaco che assieme a Coop Alleanza 3.0 hanno reso possibile questo progetto”.

L’opera sarà esposta nella Sala della Vittoria fino a marzo 2023 per poi tornare nella sala del secondo piano della Pinacoteca a lei dedicata.

