L’Agenzia del Demanio sostiene che il tribunale non possa essere sfrattato, in quanto l’immobile ospita una funzione pubblica quale è l’amministrazione della giustizia

ASCOLI PICENO – Si è tenuta nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, in presenza del giudice Paola Mariani l’udienza a seguito della richiesta della società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE SGR, proprietaria dell’immobile rilevato da Assicurazioni Generali, dell’ ordinanza immediata di rilascio alla scadenza contrattuale del 28 dicembre prossimo, proseguendo poi in giudizio in sede di opposizione per la decisione sulle eccezioni svolte in comparsa dal conduttore, l’Agenzia del Demanio.

La giudice Mariani renderà nota la decisione nelle prossime settimane. L’Agenzia del Demanio sostiene che il tribunale non possa essere sfrattato, in quanto l’immobile ospita una funzione pubblica quale è l’amministrazione della giustizia; i legali di InvestiRE SGR obiettano invece che il contratto d’affitto, sottoscritto da ambo le parti, prevede una regolare data di scadenza che va rispettata. Il palazzo di piazza Orlini, inaugurato nel 1954, ospita da quasi 70 anni il Tribunale e la Procura della Repubblica di Ascoli. La scadenza del contratto di affitto è fissata il 28 dicembre prossimo, ma la somma è ritenuta eccessiva dall’Agenzia del Demanio, che non ha manifestato alla proprietà interesse per il rinnovo alle stesse condizioni. InvestiRE Sgr, perciò, ha avviato il procedimento per ottenere il rilascio dell’immobile protetto da vincoli architettonici, ma non di destinazione d’uso.

