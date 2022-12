ANCONA – Si è svolto ad Ancona il Campionato Nazionale D’Insieme della Federazione Ginnastica D’Italia e lo Sport Life di Ascoli Piceno, che ha partecipato per la Categoria Open di ginnastica ritmica con la squadra composta dalle ginnaste Benedetta Bonfini, Martina Corradino, Lucrezia Flaiani, Maria Lavinia Muccini e Angelica Orsini, ha ottenuto il quinto posto assoluto, un risultato di altissimo livello che è tra i migliori ottenuti dallo Sport Life negli ultimi anni.

Un piazzamento che dà lustro alla società picena che, con impegno e dedizione, continua a lavorare per permettere alle proprie ginnaste di ottenere grandi soddisfazioni come questa. Le cinque atlete ascolane nella prima giornata di gare hanno portato a termine un’ottima esecuzione con 3 nastri e 2 palle, che ha permesso loro di staccare il pass per la finale del giorno dopo, piazzandosi ottava tra le 23 squadre partecipanti.

Nella mattinata conclusiva, il Palaprometeo di Ancona ha visto scendere in pedana le migliori otto squadre d’Italia per le finali delle categorie Allieve, Giovanili ed Open e Benedetta, Martina, Lucrezia, Lavinia ed Angelica hanno gareggiato con determinazione e sicurezza, portando a termine un’ottima esecuzione valsa il quinto posto assoluto in Italia. Queste giovani ginnaste hanno maturato nel corso degli anni la tecnica e l’esperienza necessaria per affrontare pedane importanti come quella dorica, ben figurando in campo nazionale.

Lo Sport Life, qualificandosi in finale per la categoria Open, ha preso parte al Trofeo Andreina Sacco Gotta, dove Angelica Orsini ha gareggiato in rappresentanza della squadra con un esercizio individuale al cerchio, che sommato al punteggio di squadra ha permesso alla società di qualificarsi in settima posizione nel Trofeo.

Ottimo il lavoro svolto dalle tecniche dello Sport Life, Yulia Shumeykina e Rosanna Viola, che sotto la guida della Direttrice Tecnica Katiuscia Balducci e del Presidente Franco Ferretti continuano a portare in alto la società ascolana di ginnastica ritmica. Dopo questa grande soddisfazione, lo Sport Life è pronto ad affrontare le finali nazionali del settore Silver, nelle quali saranno impegnate tutte e 14 le atlete agoniste.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.