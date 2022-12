Partirà anche l’evento “Offida in un Sorso” – visita, acquista i tuoi regali, prenota la tua degustazione e scatta – con contest gfotografico in collaborazione con Igers Piceni

OFFIDA – Il lungo weekend offidano comincerà l’8 dicembre, alle 18, con l’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale in Piazza del Popolo.

Venerdì 9 dicembre sarà Gianni Schiuma a calcare il palcoscenico del Serpente Aureo (ore 21:30) con “Monologo di un vecchio Dj”: ricordi, emozioni, esperienze di 40 anni di attività.

(Biglietti https://www.ciaotickets.com/biglietti/io-gianni-schiuma-monologo-di-un-vecchio-dj-offida?fbclid=IwAR0fc_wsU0MBlCTE3JSRh4DXipgPFSFhlxAZkrokrfuQEHQVqaX6Uj0eF_M

Sabato 10 dicembre, ore 15-19, si terrà il laboratorio “Un orto tutto mio” dedicato a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni. Si partirà con la visita del Museo delle Tradizioni Popolari a seguire un’attività laboratoriale incentrata sul tema dell’orto: la stagionalità e come prendersene cura.

Per info e prenotazioni: 324/6946500; [email protected] .

Partirà anche l’evento “Offida in un Sorso” – visita, acquista i tuoi regali, prenota la tua degustazione e scatta – con contest gfotografico in collaborazione con Igers Piceni, dalle 10 alle 19. Per questo sabato aderiscono le cantine Mrella, Il Chierico e Terra Argillosa e lo Showroom San Giovanni.

Domenica 11 dicembre alle ore 10 partirà il tour “Il Merletto di Offida, una bellezza senza tempo” per ammirare da vicino l’artigianato artistico offidano nelle botteghe e che comprende la visita al museo

Per prenotare la partecipazione: 334/1547890. Costo partecipazione, 10 euro (gratuito fino a 12 anni)

Alle 17:15 al Serpente Aureo si terrà lo spettacolo “(H)Amlet in salsa comica” della Compagnia dei giovani Tn.

