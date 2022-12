Pisa, ore 18 stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”

match valido per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Ascoli a quota 21 punti in classifica arriva in terra toscana contro i neroazzurri che sono a quota 19 punti. Out Dionisi e Gondo, mister Bucchi cambia modulo schierando un inedito 3-4-1-2 con Ciciretti trequartista. Eramo capitano.

Il tecnico bianconero, Cristian Bucchi , ai microfoni di Sky: “Mi aspetto di vedere il solito Ascoli combattivo, quando ci sono delle defezioni si presentano delle occasioni per chi ha giocato meno, è un’opportunità per crescere ancora. Possibilità di fare un balzo in zona playoff? Non guardo troppo la classifica negli abbiamo fatto sempre tante buone prestazioni e questo è fondamentale per occupare posizioni ambiziose, sempre con umiltà, cercando di giocare le nostre chance fino alla fine del campionato”.

FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (4-3-2-1): Livieri; Esteves (75′ ST Calabresi), Hermannsson, Barba, Beruatto; Ionita (75′ ST Tourè), Nagy, Marin; L. Tramoni (62′ ST Gliozzi), Sibilli (62′ ST Morutan); Torregrossa (82′ ST Canestrelli). A disposizione: Dekic, Canestrelli, Calabresi, Jureskin, De Vitis, Mastinu, Piccinini, Tourè, Morutan, M. Tramoni, Gliozzi, Cissè. Allenatore: D’Angelo

ASCOLI (3-4-1-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Bellusci; Collocolo, Eramo (48′ ST Giovane), Caligara (69′ ST Giordano), Falasco (69′ ST Donati); Ciciretti (69′ ST Palazzino); Mendes, Lungoyi (55′ ST Bidaoui). A disposizione: Bolletta, Raffaelli, Donati, Giordano, Quaranta, Salvi, Adjapong, Falzerano, Giovane, Franzolini, Palazzino, Bidaoui. Allenatore: Bucchi

ARBITRO: Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Pasquale De Meo di Foggia e dal quarto uomo ufficiale Luca Massimi di Termoli.

Al Var (on-site) ci sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, assistente Var Salvatore Longo di Paola.