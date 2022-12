Di Laura Valori

Come ogni anno, le Marche offrono tanti nuovi eventi a cui partecipare per poter addolcire le proprie festività natalizie.

Di seguito tutti gli appuntamenti fino all’8 gennaio.

Già da venerdì 11 novembre, fino a mercoledì 1° febbraio, è stata aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio indoor a Jesi (AN). Aperta da giovedì a domenica, nei festivi, prefestivi e, ovviamente, tutti i giorni nel periodo di Natale.

Invece, a Gradara (PU), da sabato 26 novembre fino a venerdì 06 gennaio, vi è il “Castello di Natale”, il mercatino natalizio che occuperà le vie del centro addobbate a festa, con animazioni, musica e spettacoli.

Sempre da sabato 26 novembre fino a domenica 8 gennaio, a Macerata (MC), vi sarà il “Macerata per Natale”, un programma pieno di eventi, mostre, esposizioni, mercatini, concerto, teatro ed il Natale per i più piccoli.

Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Fermo (FM), vi saranno i mercatini. Infatti, i mercatini verranno accolti a Piazza del Popolo, addobbata in pieno stile natalizio. Saranno aperti tutti i giorni, nei giorni feriali dalle ore 15:30 alle ore 20, e nei giorni festivi, anche, dalle ore 10 alle ore 12:30. Inoltre, vi sarà il bosco di Alice nel Paese delle meraviglie, la pista di pattinaggio su ghiaccio e il Santa Claus Bus. Fermo, per di più, essendo città del presepe, aprirà l’8 dicembre il presepe poliscenico meccanico dell’Opera don Ernesto Ricci, presso la chiesa del Carmina. Invece, il presepe vivente sarà presente nelle Cisterne romane, dal 6 all’8 gennaio.

Da giovedì 1° dicembre a domenica 8 gennaio, Civitanova (MC) sarà piena di luci, spettacoli, concerti, animazioni per bambini. Inoltre, verrà aperta la pista di pattinaggio ed un planetario atmosferico.

Da venerdì 2 dicembre a sabato 24 dicembre, a Fano (PU), le vie del centro saranno addobbate a festa con l’aggiunta del mercatino di Natale.

Da sabato 3 dicembre a domenica 11 dicembre, a Fermignano (PU), vi saranno diversi eventi a cui assistere per vivere a pieno il Natale nel comune di Fermignano. Vi sarà lo spettacolo per l’accensione dell’albero, l’esposizione dei presepi artigianali, il mercatino della scuola dell’infanzia, il mercatino della Casa del Sole. In più vi sarà l’animazione per i più piccini, stand enogastronomici, concerti e spettacoli di danza.

Da sabato 3 dicembre a domenica 11 dicembre, a Mombaroccio (PU), si potrà assistere ad una magica nevicata che incarna alla perfezione l’atmosfera natalizia. Vi sarà il mercatino artigianale, con tanti prodotti tipici, la Casa di Babbo Natale, e tanta musica e spettacoli.

Da sabato 3 dicembre a domenica 11 dicembre, le vie del borgo di Candelara (PU) verranno attraversate da un’atmosfera incantevole e da un calore natalizio, accompagnati da spettacoli, mercatini tradizionali, presepio, musica e stand enogastronomici.

Da sabato 3 dicembre a sabato 31 dicembre, ad Urbino (PU), vi saranno molti presepi, grandi e piccoli, divisi tra vetrine, palazzi, chiese e finestre con l’aggiunta di mercatini natalizi dell’artigianato, hobbista e creatività.

Da sabato 3 dicembre a sabato 24 dicembre, ad Urbino (PU), vi sarà il “Batanai tra le mura”.

Da sabato 3 dicembre a venerdì 6 gennaio, Jesi (AN), ospiterà i mercatini natalizi, tanti spettacoli dal vivo, eventi al museo, iniziative per i più piccoli. In aggiunta, si avranno degli eventi in occasione del compleanno di Federico II e di Pergolesi.

Sabato 3, giovedì 8, domenica 11 e domenica 18 dicembre, a Genga (AN) vi sarà il “Castello di Babbo Natale”, un insieme di spettacoli, animazione, intrattenimento musicale, coro Gospel e mercatini.

Da domenica 4 dicembre a domenica 18 dicembre, nel comune di Mondolfo (PU), si terranno dei laboratori di Biroccini natalizi. Inoltre, ospiterà il tradizionale mercatino artigianale e hobbista, con l’aggiunta del coro gospel choir di Fano e il mago Mircus.

Da domenica 4 dicembre a domenica 11 dicembre, a Frontone (PU), si potrà partecipare ai diversi e divertenti laboratori artistici in cui saranno presenti artigiani. Per di più, le vie del comune, vi saranno i mercatini artigianali, giochi, animazione e tanti spettacoli.

Da domenica 4 dicembre a domenica 8 gennaio, a Porto San Giorgio (FM), vi sarà il “Castello dei presepi” ossia l’esposizione di una serie di presepi nei punti più strategici della città.

Giovedì 8 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 17, al Teatro Goldoni, gli Eccentrici Dadarò portano in scena “Babbo Natale e la notte dei regali”, uno spettacolo per bambini e ragazzi. Per maggiori info e prenotazioni chiamare il 338 6230078.

Da giovedì 8 dicembre a venerdì 23 dicembre, la città di Loreto (AN), verrà addobbata e addolcita dalla musica, dalla casetta di Babbo Natale, tanti laboratori e tanto divertimento.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre, a Pergola (PU), “Cioccovisciola, tepore in abetaia”, stand gastronomici di cioccolata e visciola, con tanti laboratori creativi, artigianali e animazione per i più piccini.

Da giovedì 8 dicembre a giovedì 29 dicembre, a San Costanza (PU), vi saranno i mercatini di Natale, con la caccia agli Elfi. In più, si potrà assistere ai concerti natalizi, con attrazione per i bambini.

Da giovedì 8 dicembre a sabato 10 dicembre, a Canavaccio (PU), vi sarà l’accensione dell’albero di Natale e l’apertura del Presepe artigianale, la casetta di Babbo Natale con gli elfi e gli zampognari. Inoltre, ci sarà lo spettacolo di animazione “Nonno Bolla”, il concerto “Rossini Saxophone Quartet” e tanti stand enogastronomici.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre, a San Lorenzo in Campo (PU), “Note di Natale” un mix di concerti, presepi artistici, stand gastronomici, animazioni per i più piccoli, mostra artistica, spettacoli al Teatro Tiberini. In più, vi saranno delle visite guidate e l’atteso arrivo di Babbo Natale a cavallo.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio, a Pesaro (PU), “Pesaro nel cuore” in cui verrà acceso l’albero di Natale con 100mila luci a led, con l’accompagnamento del coro Grillo d’Oro. Per di più, si avranno i mercatini di Natale, show interattivi, musiche, balli e laboratori sensoriali in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, cabaret e Villaggio NatAvis.

Da giovedì 8 dicembre a venerdì 6 gennaio, a Fossombrone (PU), un magico Natale con magiche lanterne. 60mila luci, mercatini artigianali e di prodotti tipici, con speciali giochi di luci e musiche.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre, a Cagli (PU), vi saranno i mercatini natalizi, tanta musica, animazione e stand gastronomici.

Giovedì 8 dicembre, a Civitanova (MC), vi sarà lo spettacolo teatrale “Carolina-Un Natale favoloso” al Teatro Rossini.

Venerdì 9 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 21:15, vi sarà uno spettacolo al Teatro Carlo Goldoni, “Corinaldo ricorda” con Mario del Monaco e Athos Cesarini, Tenore Alessandro Moccia, Soprano Daniela D’Arminio e al pianoforte Alessio Paolizzi. L’ingresso è gratuito. Per maggiori info e per prenotarsi chiamare al numero 3386230078.

Venerdì 9 dicembre, a Pesaro (PU), ci sarà il concerto di Salmo al Vitrifrigo Arena.

Sabato 10 dicembre, al centro storico di Fano (PU), vi sarò il Fano Jazz Winter – P – Funking Band.

Sempre sabato 10 dicembre, a San Severino Marche (MC), presso Teatro Feronia, la Compagnia Baccalà si esibisce con lo spettacolo “Pss Pss”.

Sabato 10 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 17, presso il Giardino Casa Leontina Capotondi Londei, vi sarà l’accensione dell’albero di Natale, il concerto gospel con Miky C. e the Bright Gospel Voices, il Magico Minicirco con giochi ed animazioni per i più piccoli, castagne e vin brulè in collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta e Coldiretti Corinaldo.

Invece, alle ore 21:15, al Teatro Carlo Goldoni, andrà in scena “Le preziose ridicole” di Stefano Artissunch con Benedicta Boccoli e Lorenza Mario. Per info e prenotazioni contattare il 3386230078.

Domenica 11 dicembre, a Fano (PU), il “Fano Jazz Winter- Serenate sui balconi”. In particolare, alle ore 17:30, al Balcone Pincio vi sarà il Combo Mosaico, al Balcone Palazzo Bracci Pagani ci sarà il Mosaico Flutequartett, al Balcone Porta Giulia vi sarà il Trio Serenata e, infine, al Balcone Piazza Costanzi vi sarà De Sanctis/Langer Duo.

Domenica 11 dicembre, a Ripe San Ginesio (MC), “Risorimarche – riverberi a Ripe San Giorgio” un mix di trekking, incontri e concerti a partire dalle 09:30. La prenotazione è gratuita.

Domenica 11 dicembre, a Montegiorgio (FM), “Favole al telefono”, concerto e laboratorio di scrittura creativa ispirato alle favole di Gianni Rodari.

Domenica 11 dicembre, a Corinaldo (AN), il centro storico sarà occupato dalla Fabbrica di Babbo Natale – dalle ore 9 alle ore 19- dal Mercatino di Natale – dalle ore 16. Vi sarà una festa per grandi e piccini nelle vie del borgo con la presenza di elfi magici e personaggi di Natali, accompagnati da musiche degli zampognari. Inoltre, vi saranno dei laboratori per bambini a cura di Corilab, associazione “La Voce del Cuore”, APS Per Terra. Inoltre, si esibirà il gruppo Araba Fenice. Successivamente, vi saranno castagne e vin brulè in collaborazione con ACLI Madonna del Piano e Coldiretti Corinaldo.

Dalle ore 16, al Largo X Agosto 1944, verrà aperta la Casetta di Babbo Natale per le letterine.

Domenica 11 dicembre, ad Offagna (AN), “Gioca e impara… al museo!”, La (mia) Rocca di Natale, divertenti attività di laboratorio per i più piccoli, organizzata dal Polo Museale di Offagna. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del giorno prima.

Martedì 13 dicembre, ad Ancona (AN), al PalaPrometeo, vi sarà Enrico Brignano in “Ma… diamoci del tu”.

Giovedì 15 dicembre, ad Ancona (AN), “Conversazioni di jazz” per poter ascoltare, conoscere e vivere il Jazz.

Venerdì 16 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 17:30, il “Piccolo Coro di Natale”, concerto dei bambini della scuola dell’infanzia Andrea Veronica, al Polo Scolastico Corinaldo – Plesso “Guido degli Sforza”.

Alle 20:30, al Teatro Carlo Goldoni, “Circolando”, uno spettacolo a cura dei bambini della scuola dell’infanzia Tiro a Segno. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare il 3386230078

Sabato 17 dicembre, a Barchi (PU), il Castello accoglie ogni bambino con la propria letterina per Babbo Natale con dolcetti e calore natalizio.

Sempre sabato 17 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale – Palazzo Ma, “Natale pop up”, un laboratorio per bambini a cura di Isabel Permanyer. Per info e prenotazioni chiamare 0717978636

Da sabato 17 dicembre a sabato 24 dicembre, a Fermignano (PU), si potrà assistere all’accensione dell’albero, all’esposizione di presepi artigianali, concerti, spettacoli di danza, mercatino della scola infanzia, mercatino della Casa del Sole, animazione per bambini, stand enogastronomici.

Sabato 17 dicembre, a Senigallia (AN), vi sarà il concerto di Manuel Agnelli “Ama il prossimo tuo come te stesso – tour”.

Domenica 18 dicembre, ad Isola del Piano (PU), “I presepi in un presepio”, il presepe interattivo ed esposizione di presepi artigianali, mercatino di prodotti locali e artigianali, la bottega di Babbo Natale e laboratori artistici per bambini, truccabimbi e canti natalizi.

Sempre domenica 18 dicembre, a Corinaldo (AN), dalle ore 9 alle ore 19, nel Centro Storico, vi sarà il Mercatino di Natale. Dalle ore 16, invece, vi sarà una festa per i più grandi e per i più piccini per le vie del borgo con elfi magici e personaggi di Natale, accompagnati dalle musiche degli zampognari. Dei laboratori per i bambini a cura di Corilab, Associazione La Voce del Cuore, APS Per Terra. A seguire, l’esibizione del gruppo storico Combusta Revixi, mercatino dei piccoli delle scuole dell’infanzia ed infine castagne e vin brulè in collaborazione con Associazione Pozzo della Polenta e Coldiretti Corinaldo.

Dalle ore 16, a Largo X Agosto 1944, sarà aperta la casetta di Babbo Natale per le letterine.

Alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale – Palazzo MA, si terrà “Note di Natale”, un laboratorio musicale con Riciclato Circo Musicale a cura ValMivola. Per info e prenotazione chiamare 0717978636

Domenica 18 dicembre, a Jesi (AN), torna Babbo Natale, dalle 17, al Paradise.

Domenica 18 dicembre, a Fano (PU), il “Fano Jazz Winter – Serenate sui balconi”. Alle 17:30 al Balcone Pincio vi sarà Paolo Principi Trio, al Balcone Palazzo Bracci Pagani vi sarà Rotatori/Garofoli Duo, al Balcone Porta Giulia vi sarà Dominici/Giuliani Duo, e, infine, al Balcone Piazza Costanzi vi sarà Di Meo – De Sanctis Duo.

Domenica 18 dicembre, ad Ancona (AN), presso il Teatro delle Muse di Ancona, “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” con le musiche più di Morricone.

Domenica 18 dicembre, a Offagna (AN), “Gioca e impara… al museo!”, con “Gli animali gentili: favole al museo”, laboratori per i più piccoli. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 18 del giorno prima.

Domenica 18 dicembre, a Monte San Giusto (MC), vi sarà “Gospel Voices Family”, concerto gospel, alle ore 17:30 in Piazza Aldo Moro (in caso di maltempo al Teatro Durastante) in occasione del San Severino Blues Festival Winter 22/23.

Lunedì 19 dicembre, a Macerata (MC), vi sarà la 53esima edizione del Macerata Jazz presso il Teatro Lauro Rossi. I concerti iniziano alle ore 21:15.

Mercoledì 21 dicembre, ad Ancona (AN), al teatro delle Muse, Maurizio Battista in “Tutti contro tutti”.

Sempre mercoledì 21 dicembre, a San Severino Marche (MC), in occasione del San Severino Blues Festival, presso il teatro Feronia, alle ore 21:15, il Brent Jones Gospel Choir. L’ingresso posto unico 15€. Per prenotare i biglietti contattare la Pro Loco SSM al numero 0733638414

Giovedì 22 dicembre, a Fano (PU), vi saranno due spettacoli, rispettivamente alle 17:30 e alle 21:25, del Gospel Choir – Roderick Giles & Grace, al Teatro della Fortuna.

Venerdì 23 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 21:15 al Teatro Carlo Goldoni, andrà in scena “Lo Schiaccianoci” della Compagnia Almatanz, uno spettacolo di danza prodotto da GDO Gruppo Danza Oggi. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare il 3386230078

Da venerdì 23 dicembre a domenica 8 dicembre, a Jesi (AN), il Paradise sarà aperto tutti i giorni dalle 15, compreso il Pattinaggio.

Domenica 25 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 20:45, al Teatro Carlo Goldoni, si potrà assistere a “A Christmas Carol” di Robert Zemeckis. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare 3386230078

Lunedì 26 dicembre, 6 e 8 gennaio dalle 17:30 alle 20, nella Selva dei Frati minori, torna il presente (30esima edizione).

Lunedì 26 dicembre, a Matelica (MC), in occasione del San Severino Blues Festival, alle ore 21:15, al Teatro Piermarini, vi sarà il concerto gospel “The Gospel Times”. Il costo del biglietto varia dai 10 ai 15 euro.

Lunedì 26 dicembre, a Corinaldo (AN), si terrà il Concerto di Natale, al Teatro Carlo Goldoni, alle ore 21:15. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare il 338 6230078

Martedì 27 dicembre, a Macerata (MC), Roderick Giles & Grace “Conerto Gospel”, a partire dalle 21:15 al Teatro Lauro Rossi.

Mercoledì 28 dicembre, a Corinaldo (AN), alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale – Palazzo Ma si terranno dei giochi in famiglia e tombola dei bambini con dolci premi. Per info e prenotazioni chiamare 0717978636

Giovedì 29 dicembre, a Fano (PU), “Fano Jazz Winter – Risuonano i musei”, al Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. Vi sarà Enrico Zanisi piano solo, alle ore 18:30. L’ingresso è gratuito ed è in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura Comune di Fano.

Giovedì 29 dicembre, a Corinald (AN), alle ore 20:45, presso il Teatro Carlo Goldoni, si potrà assistere a “Gli Aristogatti” di Wolfgang Reitherman.

Venerdì 30 dicembre, a Fano (PU), “Fano Jazz Winter – Risuonano i musei”, alle ore 18:30, vi sarà Michistanti/Oliveiri – Doing Duo. L’ingresso è gratuito.

Sempre venerdì 30 dicembre, a Paravento di Cagli (PU), “Le terre del catria vivono il presepe”, viene messo in scena la Sacra Natalità.

Venerdì 30 dicembre, a Corinaldo (AN), presso la Biblioteca Comunale – Palazzo MA, alle ore 17, “Storie del buon augurio”, una lettura animata con Alessia Canducci. Per info e prenotazioni chiamare il 071 7978636

Sabato 31 dicembre, a Jesi (AN), vi sarà la “Cena spettacolo di Capodanno”, il tradizionale cenone di Capodanno del Paradise Play Drink & Food. Cena con animazione per adulti e bambini.

Domenica 1 gennaio, a Corinaldo (AN), alle ore 17, presso il Teatro Carlo Goldoni, il Concerto di Capodanno – Movie Medley Big Brand Manuele Montanari feat. Gabriele Mirabassi presentano MOVIE MEDLEY, il grande jazz a Cinecittà. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare 3386230078

Lunedì 2 gennaio, a Offagna (AN), “Gioca e impara… al museo!” buoni propositi per il nuovo anno. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 18 del giorno prima.

Martedì 3 gennaio, a Fano (PU), alle ore 18:30, in occasione del Fano Jazz Winter – Risuonano i musei, si esibisce Marco Pacassoni – Vibraphone Solo Concert.

Sempre martedì 3 gennaio, a Corinaldo (AN), alle ore 20:45, al Teatro Carlo Goldoni, si potrà vedere “Alice nel paese delle meraviglie” di Tim Burton.

Da mercoledì 4 gennaio a giovedì 5 gennaio, a Offagna (AN), “Gioca e impara… al museo!” la calza della befana appesa sulla Rocca. È obbligatoria la prenotazione entro le 18 del giorno prima.

Mercoledì 4 gennaio, a Corinaldo (AN), alle ore 17, alla Sala Conferenze – Palazzo Ma, “Auguri sulle ali delle parole” letture per tutte le età a cura di UNITRE Corinaldo. Per info e prenotazioni 0717978636

Da mercoledì 4 gennaio a venerdì 6 gennaio, a Urbania (PU), la Festa nazionale della befana dedicata alla “nonnina” dal naso adunco e dalla scopa volante.

Giovedì 5 gennaio, a Corinaldo (AN), alle ore 21:15, presso il Teatro Carlo Goldoni, l’Orchestra Sinfonica Rossini presenta “Cenerentola”. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni 3386230078

Giovedì 5 gennaio, a Fano (PU), in occasione del Fano Jazz Winter – Risuonano i musei, si esibisce, alle ore 18:30, Vince Abbracciante, fisarmonica solo.

Da giovedì 5 gennaio a domenica 8 gennaio, a Urbino (PU), “Le vie dei presepi, mercatini di Natale”, piccoli e grandi presepi tra vetrine, palazzi, chiese e finestre, mercatini natalizi dell’artigianato.

Venerdì 6 gennaio, a Jesi (AN); “Festa con la befana” al Paradise. Evento su prenotazione.

Venerdì 6 dicembre, a San Costanzo (AN), arriva la befana con dolcetti e carbone. Vi saranno concerti natalizi e attrazioni per bambini.

Venerdì 6 gennaio, a Sant’Ippolito (PU), “Natale in canto”, un concerto gospel e allestimento di presepi artigianali.

Sempre venerdì 6 gennaio, a Corinaldo (AN), alle ore 9, al Pazziale Gioco del Pallone, una camminata della Pasquella con stornelli e canti tradizionali a cura di APS Per Terra, Associazione GeSto. Per info e prenotazioni App Per Terra. Alle ore 16:30, vi sarà la “Festa della Befana”, il tradizionale dono della calza ed estrazione premi. I posti sono limitati, per prenotarsi contattare l 0717976002 o il 3385080220

Venerdì 6 gennaio, ad Ancona (AN), la “Festa della Befana” dedicata a tutti i bambini con la partecipazione della Befana in carne ed ossa, con babydance, giochi da palco e intrattenimento.

Da venerdì 6 gennaio a domenica 8 gennaio, a Fano (PU), vi sarà il mercatino natalizio per le vie del centro addobbate a festa.

Da venerdì 6 gennaio a domenica 8 gennaio, a Urbino (PU), “Banani tra le mura”. Ogni 1° domenica del mese e festivi. Artigianato, antiquariato e modernariato in corso Garibaldo.

Sabato 7 gennaio, ad Ancona (AN), “A Christmas Carol”, uno spettacolo al Teatro delle Muse.

Domenica 8 gennaio, ad Ancona (AN), “Alice nel paese delle meraviglie”, uno spettacolo al Teatro delle Muse.

Domenica 8 gennaio, a Corinaldo (AN), alle ore 17, al Teatro Carlo Goldoni, Filippo Brunetti presenta “L’onironauta – un clown che viaggia nei sogni”. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni contattare il 3386230078

